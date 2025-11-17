욕실 안전·편의 고려한 유니버설 디자인

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설이 지난 14일 ‘2025 굿디자인 어워드’에서 샤워의자 ‘엔젤시트’로 동상을 수상했다고 17일 밝혔다.

굿디자인 어워드는 산업통상자원부가 주최하고 한국디자인진흥원이 주관하는 국내 최고 권위의 디자인 시상식으로 1985년부터 매년 시행하고 있다. 국내 모든 상품의 디자인과 외관, 기능, 경제성 등을 종합적으로 심사해 우수성이 인정된 상품에는 우수 디자인 ‘GD 마크’를 부여하며, 그 중에서도 높은 평가를 받은 작품들을 선정해 수상한다.

롯데건설은 지난해 2024 굿디자인 어워드에서 신평면도, 조명∙난방 제어장치 디자인으로 동상 2관왕에 이어 올해에도 2년 연속으로 동상을 수상했다. 특히 엔젤시트는 단순히 상품으로서의 디자인 우수성뿐 아니라, 사회적 약자를 포함한 모든 사용자를 포용하는 유니버설 디자인으로서의 우수성도 인정받았다.

엔젤시트는 욕실 샤워공간에서 남녀노소 누구나 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 설계됐으며, 현관 등 다른 공간에서도 자유롭게 활용할 수 있다. 특히 일반 성인뿐만 아니라, 거동이 불편한 고령자와 임산부, 영유아까지 다양한 연령층의 고객 니즈를 최우선으로 고려한 기능과 디자인이 돋보인다.

엔젤시트는 안전하고 튼튼한 구조의 벽면 고정형 접이식 의자로, 좁은 샤워부스에서도 공간을 효율적으로 활용할 수 있다. 산업부 산하 국가기술표준원이 운영하는 ‘사이즈코리아’가 측정한 대한민국 국민 인체 치수 데이터를 기반으로 가장 이상적인 높이와 사이즈도 구현했다. 또한 알루미늄 합금 고정부는 물과 습기에 강하며, 최대 200kg의 하중까지도 견딜 수 있도록 견고하게 설계돼 최상의 안정감을 선사한다. 엘라스토머(elastomer) 재질의 표면은 젖은 상태에서도 미끄럼 없이 쾌적하게 사용할 수 있도록 해 낙상 사고 위험을 줄일 수 있다.

각 모서리를 부드럽게 가공한 사각형 형태의 심플하면서도 세련된 디자인은 주변 인테리어와 조화롭게 어우러져 공간의 품격을 높인다. 의자를 사전에 조립한 후 벽면에 브라켓으로 설치하는 방식을 적용해 시공 편의성을 높였고, 부품 교체도 용이하게 해 시공 후 유지보수까지 고려했다.

한편 아파트 지하주차장 진입부에 차량 드롭오프 공간과 커뮤니티 시설을 통합한 미래형 커뮤니티 허브 ‘웰컴 콘코스’ 등 롯데건설의 6개 상품도 우수 디자인으로 선정됐다. 이로써 롯데건설은 ‘2025 굿디자인 어워드’에서 동상을 수상한 ‘엔젤시트’를 비롯해 총 7개 상품이 ‘GD 마크’를 받게 됐다.