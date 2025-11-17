미·중·일·홍콩·대만 주식 거래 시 최대 3만원 현금 쿠폰

[헤럴드경제=유동현 기자] 유안타증권은 ‘글로벌 마켓: 메이저 5’ 해외주식 거래 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

먼저 ‘메이저 5’ 해외주식 거래 현금 쿠폰 지급 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 각 국가별로 원화 기준 100만원 이상 거래 시 각각 5000원 현금 쿠폰을 지급한다. 미국주식을 주간거래로 100만원 이상 거래 시에는 추가로 5000원 현금 쿠폰을 제공해 최대 3만원의 현금 쿠폰을 증정한다.

지난 5월부터 미국, 중국, 홍콩, 일본, 대만 등 5대 글로벌 증시 모두 매매 경험이 없는 해외주식 신규·휴면 고객이 대상이다. 이벤트는 내년 2월13일까지 진행된다.

이벤트 기간 해외주식 누적 합산 거래 금액에 따라 각 증시 상장 대표 종목을 증정하는 행운의 룰렛 이벤트도 실시한다. 원화 기준 거래 금액 1000만원, 5000만원, 1억원 달성 시 각 1회, 총 3회의 룰렛 참여 기회를 제공한다. 경품으로 ‘엔비디아’, ‘CATL’, ‘도요타자동차’, ‘TSMC’ 중 1주 혹은 1만원 현금 쿠폰을 지급한다. 경품은 중복 당첨이 가능하다.

아울러 미국주식 온라인 거래 수수료 6개월 무료 및 아시아 증시 온라인 거래 수수료 우대를 제공한다. 1년간 우대 환전 수수료 적용 이벤트도 진행하고 있다.

김수용 유안타증권 디지털전략본부장은 “이번 이벤트는 올해 주요 증시의 양호한 흐름 및 최근 미국주식 주간거래 서비스 재개로 새롭게 해외주식 투자를 고려하는 투자자들을 위해 준비했다”며 “앞으로도 다양한 이벤트 혜택은 물론 해외주식 투자의 접근성과 편의성을 높일 수 있도록 관련 서비스를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 했다.