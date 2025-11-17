사업자 코스콤으로 선정

[헤럴드경제=유동현 기자] iM증권이 변화하는 IT환경에 대응하기 위해 장애 예측 관리시스템 구축 등 IT선진화에 나선다.

iM증권은 IT인프라 고도화 사업 추진을 위한 사업자로 코스콤을 선정했다고 17일 밝혔다. 이번 IT인프라 고도화는 iM증권의 IT선진화 전략의 시작으로, 최신 인프라 구축을 통한 업무 안정성 확보와 안정적인 IT운영을 통해 효율성을 극대화 한다는 방침이다.

iM증권은 이를 통해 인프라 분산 환경이 가능한 아키텍처 도입, 데이터·보안 체계를 고도화한다. 24시간 글로벌 거래 환경과 디지털 플랫폼 연계 등 핵심 영역에 대응할 수 있도록 IT인프라를 전면 재정비하는 것이 목적이다.

최근 금융투자업계는 해외주식 거래 급증, 대체거래소 출범 등 거래 시장 증가와 거래 시간 확대가 이어지고 있다. 반면 전산장애 사례가 꾸준히 증가하면서 고객의 거래 안정성을 보장하기 위한 인프라의 성능 관리와 안정성 확보 중요성도 부각되고 있다.

iM증권 관계자는 “IT인프라 고도화 추진을 통한 인프라 구조 개선으로 안정적인 금융서비스를 제공할 수 있는 기반을 마련하게 될 것”이라며 “디지털혁신 기술 융합을 통해 고객 대상 서비스 정상 여부를 사전에 인지할 수 있는 장애 예측 관리 시스템을 구축 등 보다 안정된 고객 서비스를 제공하게 될 것”이라고 말했다.