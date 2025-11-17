SPC삼립x무신사, 20일부터 팝업…이색 굿즈도

[헤럴드경제=강승연 기자] SPC삼립이 패션 플랫폼 ‘무신사’와 손잡고 오는 20일부터 23일까지 무신사 스토어 성수 대림창고에서 ‘삼립호빵X무신사 무진장’ 팝업스토어를 운영한다.

팝업은 겨울 대표 간식 삼립호빵을 새롭고 감각적인 방식으로 즐기도록 기획했다. 무신사의 연중 최대 규모 할인 행사인 ‘무신사 무진장 블랙프라이데이’ 기간 운영된다.

무신사 스토어 성수 대림창고에서는 호빵 찜기 ‘호찜이’를 모티브로 한 ‘대형 호찜이’ 부스가 운영된다. 대형 호빵 찜기 안에 들어간 듯한 공간 연출이 돋보인다. 내부에는 단팥·야채·피자 등 삼립호빵의 스테디셀러를 형상화한 모형이 전시된다.

앞서 진행된 ‘무신사X호빵 스페셜 패키지 판매 기획전’에서 무신사 온라인 단독으로 선보인 ‘호빵 키캡 키링’은 준비된 수량이 모두 완판됐다. 이번 팝업에서는 단팥호빵 형태를 그대로 살려 호빵의 쫄깃한 식감을 질감으로 구현한 ‘스트레스볼’ 등 이색 굿즈를 만날 수 있다. 방문 인증사진을 남기면 ‘1입 포장 호빵’, ‘호찜이 굿즈’ 등 경품이 걸린 ‘갓챠(뽑기)’ 참여 기회를 제공한다.

SPC삼립 관계자는 “오랫동안 사랑받은 삼립호빵의 매력을 젊은 세대들이 색다른 방식으로 즐길 수 있도록 무신사와 손잡고 팝업스토어를 기획했다”고 말했다.