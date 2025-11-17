1주당 95원, 월 분배율 0.86% 상장 한달 반 만에 순자산 100억→1470억

[헤럴드경제=정윤희 기자] 신한자산운용은 지난 9월 상장한 ‘SOL 코리아고배당’ 상장지수펀드(ETF)가 17일 첫 월배당을 지급한다고 밝혔다.

지급 예정 분배금은 1주당 95원으로 상장 이후 한달 반을 기준으로 책정됐다. 월 분배율은 약 0.86% 수준으로 국내 주요 고배당 ETF 가운데 최상위권이다.

‘SOL 코리아고배당 ETF’는 배당소득 분리과세 확대, 감액배당 및 자사주 소각 장려 정책 등 정부의 최신 배당정책 기조를 적극 반영한 차세대 월배당 ETF다. 상장 첫날부터 개인투자자 순매수 금액 215억원을 기록했고, 상장 이후 현재까지 개인투자자 누적 순매수 금액은 1125억원이다. 이는 국내 고배당 ETF 중 1위다. (14일 한국거래소 기준)

순자산도 빠른 속도로 증가하고 있다. 100억원 규모로 상장한 이 ETF의 순자산은 14일 종가 기준 1470억원으로, 한 달 반 만에 14배 확대됐다.

SOL 코리아고배당 ETF의 포트폴리오는 ▷우리금융지주 ▷하나금융지주 ▷신한지주 ▷KB금융 등 주요 금융지주사와 함께 ▷현대차 ▷기아 ▷KT&G 등의 대표 고배당주 ▷삼성생명 ▷삼성화재 등 보험 업종으로 구성된다. 전체 포트폴리오 중 배당소득 분리과세 적용 기업 비중은 약 76%, 감액배당 실시 기업 비중은 약 22%다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 “SOL 코리아고배당ETF는 변화하는 국내 배당 정책 개선을 민첩하게 반영하고, 실질 배당 수익률을 극대화 할 수 있도록 포트폴리오를 구성한 것이 특징” 이라며 “국내 배당투자자의 니즈에 맞춰 매력적인 수준의 월 배당을 꾸준히 제공할 계획”이라고 말했다.

그러면서 “SOL 코리아고배당 ETF는 매월 안정적인 분배금을 제공해 정기적인 인컴 수익을 선호하는 투자자뿐만 아니라, 연금저축·IRP 등 장기 자산 형성을 중시하는 연금계좌 투자자에게 특히 적합한 상품”이라고 했다.