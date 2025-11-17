외국인 카드 결제건수 79% ‘쑥’ 차별화 경험·상품 큐레이션 강화

[헤럴드경제=전새날 기자] CJ올리브영은 서울 성수에 문을 연 첫 혁신 매장 ‘올리브영N 성수’가 개점 1년 만에 누적 방문객 250만명을 돌파했다고 17일 밝혔다.

올리브영이 올리브영N 성수 개점 1년을 맞아 내·외부 데이터를 기반으로 성수 상권을 분석한 리포트에 따르면, 지난해 11월부터 올해 10월까지 성수지역의 유동 인구는 약 2000만명 증가했다. 해당 기간 신용카드사 결제 데이터 분석 결과, 성수지역 카드 결제 건수 역시 581만건 증가했다. 결제액은 전년 대비 4900억원 증가했다.

특히 외국인 카드 결제 건수가 79% 늘었다. 동기간 내국인 카드 사용액 증가율(4%)을 크게 앞섰다. 단일 매장 가운데 외국인 결제건수가 가장 많은 곳도 올리브영N 성수였다.

올리브영 관계자는 “성수를 찾는 외국인에게 올리브영N 성수가 필수 방문코스로 자리 잡은 것”이라며 “방문고객 설문에서도 86%의 외국인들이 사전에 올리브영N 성수 방문을 계획했다고 답했다”고 전했다.

올리브영N 성수 개점 이후 외국인 중심의 상권 변화는 올리브영 내부 데이터로도 잘 드러난다. 성수 지역 올리브영 전체 매장의 외국인 결제 건수는 지난 1년 새 592% 증가해 내국인(81%) 대비 큰 폭으로 성장했다. 성수 상권 내 매장 6곳의 외국인 매출 비중 평균 40%에서 올해 10월 기준 70%까지 상승했다.

올리브영N 성수는 전국 올리브영 매장 가운데 지난 1년간 내국인 고객이 가장 많이 찾은 매장이기도 했다. 특히 내국인은 트렌드에 민감한 충성 고객층이 많았다. 신상품 경험률이 높고(82%), 연간 평균 27개 H&B(헬스&뷰티) 브랜드를 체험하며 올리브영에서 한 해 21회 결제하는 20대(47%) 젊은 층이 주를 이뤘다.

실제 올리브영N 성수는 차별화된 고객 경험과 새로운 상품 큐레이션을 제안하는 혁신 매장이다. 해당 매장에 도입된 신규 브랜드 수는 150여 개가 넘는다. 세계적으로 유행하는 웰니스에딧 존 등을 새롭게 선보이기도 했다.

매장에서는 현재 6개의 전문적인 뷰티케어 서비스를 제공하고 있다. AI(인공지능) 진단기기를 활용하고, 뷰티 컨설턴트와 소통하는 등 고객이 직접 체험하는 요소를 적용했다. 뷰티케어 서비스 이용 고객은 누적 3만명을 넘어섰다. 절반 이상(54%)이 외국인 고객이다. 피부진단 컨설팅의 외국인 비중은 87%에 달했다.

올리브영 관계자는 “올리브영N 성수가 개점 1년 만에 성수 상권과 함께 성장하며 외국인 유입과 K-뷰티 관련 팝업·소비 확산 등 눈에 띄는 변화를 만들었다는데 의미가 크다”며 “앞으로도 리테일 혁신을 지속해 K-뷰티 성장에 기여할 것”이라고 말했다.