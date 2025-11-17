광주 운천어린이공원에 친환경 벤치 10개 기증

[헤럴드경제=신현주 기자] 신세계백화점이 폐유니폼으로 만든 벤치를 시민들의 쉼터로 기증했다고 17일 밝혔다.

신세계백화점은 지난 6일 광주 서구 치평동 운천어린이공원에서 ‘리뉴(Re+NEW) 벤치 기증식’을 열고, 10개의 친환경 벤치를 전달했다.

벤치 제작에는 신세계백화점 13개점에서 수거한 1만벌의 폐유니폼이 쓰였다. 유니폼을 파쇄하고 고온 압축, 급속 냉각 등의 과정을 거쳐 친환경 신소재 ‘플러스넬’로 제작했다. 플러스넬은 온·습도의 변화에 강하고 별도의 유지 보수가 필요하지 않을 정도로 내구성이 뛰어나다. 접착제 등 화학 제품이 추가되지 않았다. 기증한 벤치들은 ‘지구를 살리는 십만양병 벽화’와 함께 설치됐다.

신세계백화점 관계자는 “버려진 유니폼을 시민을 위한 벤치로 재탄생해 환경 보호와 지역 상생의 진정한 가치를 실천했다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업과 사회, 환경이 함께 하는 문화를 만드는 데 이바지하겠다”고 말했다.