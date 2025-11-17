‘대장동 항소 포기’ 3주 만에 하락 與 지지층 결집하며 3주 연속 상승 野 TK·보수층 이탈하며 하락세

[헤럴드경제=김진 기자] 이재명 대통령의 국정지지도가 3주 만에 하락해 54.5%를 기록했다는 여론조사가 17일 발표됐다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 10~14일 전국 18세 이상 유권자 2510명을 대상으로 실시한 11월2주차 주간집계에 따르면 이 대통령의 국정수행을 긍정적으로 평가한 응답은 전주 대비 2.2%포인트(p) 하락한 54.5%로 조사됐다. 부정평가는 같은 기간 2.5%p 오른 41.2%다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 4.3%다.

긍정평가는 지난 10월4주차(51.2%) 이후 상승세를 보이다 3주 만에 하락했다. 일간 지표를 보면 긍정평가는 11일(56.0%)부터 13일(52.1%)까지 하락하다 14일(54.8%) 반등했다. 일간 부정평가도 같은 기간 상승했다 하락했다. 대장동 개발비리 사건에 대한 검찰의 항소 포기 논란과 한미 관세·안보협상 팩트시트 공개에 따라 출렁였다는 분석이 나온다.

리얼미터는 “대장동 항소 포기 논란을 둘러싼 여야의 강 대 강 대치와 정치 공방이 국민들의 피로감을 높이며 국정수행 평가 하락의 주된 원인으로 작용했다”며 “주 후반에는 대통령이 발표한 한미 팩트시트를 통해 핵추진 잠수함 건조 등 외교·안보 성과가 부각되면서 지지율이 다소 반등하는 모습”이라고 분석했다.

13~14일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 실시된 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 46.7%, 국민의힘 34.2%, 조국혁신당 3.2%, 개혁신당 3.1%, 진보당 1.0% 순으로 나타났다. 기타 정당을 지지한다는 응답은 2.8%, 지지하는 정당이 없는 무당층은 9.1%로 각각 조사됐다.

민주당은 전주 대비 0.2%p 오르면서 3주 연속 완만한 상승세를 보였다. 반면 국민의힘은 0.6%p 떨어지며 2주 연속 하락했다. 양당의 지지율 격차는 오차범위 밖인 12.5%p로 더욱 벌어졌다.

민주당 지지율 상승은 전통적인 지지층 뿐만 아니라 대구·경북(5.2%↑), 보수층(6.7%p↑) 등 국민의힘 지지층에서도 나타났다. 리얼미터는 “대장동 항소 포기 사태 이후 국민의힘이 ‘이재명 탄핵’ 등 강경한 공세를 펼치자, 이에 대한 방어 심리로 내부 지지층이 결집하는 효과를 보였다”며 “국민의힘은 이재명 탄핵 발언 등 과도한 강경 대응이 대구·경북(TK) 및 보수층에게 정치적 피로를 야기하며 핵심 지지층 일부가 이탈한 것으로 보인다”고 했다.

한편 이번 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.6%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.8%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 두 조사 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로, 무작위생성 표집틀을 통한 임의 전화걸기 방법으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.