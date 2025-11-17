정부 ‘10.15 주택 안정화 대책’ 및 서울시 신통기획 규제혁신 등 현안 논의 주택개발 전문가, 추진대표 및 조합장 등 50여 명 참석

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 14일 구청에서 주택개발 전문가, 추진대표 및 조합장 등 50여 명이 참석한 가운데 ‘주택개발사업 전문가 초청 토론회’를 열었다.

이번 토론회는 최근 발표된 정부의 ‘10.15 주택시장 안정화 대책’과 서울시 ‘신속통합기획 시즌2’의 3대 핵심 전략을 중심으로, 중랑구 주택개발사업의 추진방향과 문제점, 향후 대응 방안을 모색하기 위해 마련되었다.

토론회는 중랑구가 서울시 내 주택개발 사업을 가장 활발하게 추진하는 자치구로 떠오른 가운데 열려 그 중요성을 더했다. 중랑구는 도심 공공주택 복합사업 5개소 지정(전국 도심복합사업지의 약 10% 규모)과 신속통합기획 5개소 확정 등 대규모 사업을 연달아 성공시키며 주택공급 기반을 착실히 다지고 있다.

이날 토론에는 건축, 법률, 정책, 정비 등 주택개발 관련 전문가와 중랑구청 관계자, 그리고 주택개발 사업장 추진대표 및 조합장 등이 참여해 주택개발사업 추진 과정의 애로사항과 현안에 대한 심도 있는 의견을 나눴다.

토론은 ▲최근 발표한 정부의 10.15 부동산 정책과 서울시 신속통합기획 시즌2 ▲향후 건설 경기 동향 ▲부동산 규제에 따른 주택개발 사업 추진 방향 ▲공사비 및 분담금 상승에 따른 대처 방안 등으로 구성되었다.

특히, 참석한 주민들의 부동산 정책에 대한 궁금증을 해소하고, 주택개발사업 추진에 대한 불안감을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

류경기 중랑구청장은 “주택개발사업 추진 과정에서 발생하는 주민들의 궁금증과 불안감을 해소하기 위해 소통의 장을 마련했다”며 “앞으로도 현장의 목소리를 경청하고 행정적 지원을 지속하여 사업의 원활한 추진을 돕겠다”고 말했다.