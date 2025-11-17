[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시가 포스트 APEC 사업 등을 적극 추진하기 위해 국비 확보에 총력을 기울이고 있다.

17일 경주시에 따르면 경주시는 지난 14일 주낙영 시장이 국회를 방문해 예산결산특별위원회 박형수(경북 의성‧청송‧영덕‧울진)간사를 만나 2026년도 핵심 사업 13건에 대한 국비 1091억원 지원을 요청했다.

이번 면담은 지난 4일 예결위 소속 7명 의원과의 연쇄 면담에 이어 진행된 것으로, 예산안 조정 과정에서 실질적 영향력을 가진 박형수 간사와의 협의를 통해 국비 확보에 결정적 분기점을 넘기기 위한 전략적 행보로 평가된다.

경주시는 현재 문화·관광, 교통, 산업 등 전 분야에서 포스트 APEC 핵심 사업을 본격화하고 있다.

문화·관광 분야에서는 경주 APEC 문화의 전당 건립, 보문단지 대리노베이션, 신라왕경 핵심유적 복원·정비 등 총 5개 사업에 대한 국비 반영을 중점 요청했다.

특히 신라왕경 복원사업은 경주의 역사문화 정체성과 직결되는 핵심 과제로, 시는 내년부터 APEC 이후의 국제문화도시 기반을 강화하는 데 중요한 전환점이 될 것으로 기대하고 있다.

교통 인프라 확충 분야에서는 농소~외동 간 국도 건설, 외동 녹동~문산 간 국도 건설, 양남~문무대왕 간 국도 건설 등 총 550억원 규모의 사업을 건의했다.

주낙영 경주시장은 “APEC 정상회의의 성공개최를 계기로 경주는 포스트 APEC 시대 대한민국 문화관광의 새로운 기준을 만들어가야 할 중요한 기로에 서 있다”며 “남은 예산 심의 과정까지 모든 역량을 집중해 시민이 체감할 수 있는 성과를 반드시 내겠다”고 말했다.