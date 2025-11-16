[헤럴드경제=최원혁 기자] 입술을 부풀리는 필러 시술에만 약 4000만원을 쓴 여성이 의료진에게 진료를 거부당한 사연이 전해졌다.

12일(현지시간) 영국 미러 등 외신에 따르면 불가리아 출신 여성 인플루언서이자 모델인 안드레아 이바노바(28)는 “크리스마스를 앞두고 필러를 보충하려고 했지만 시술을 거부당했다”며 “담당 의사가 더는 시술을 해줄 수 없다고 했다”고 밝혔다.

안드레아는 “모든 미용 의사는 새로운 필러 시술을 해주기를 거부한다”며 “혈액 흐름이 차단되어 입술이 괴사할까 봐 걱정하고 있다”고 말했다.

하지만 그는 입술 필러 시술을 중단할 생각이 없다며 새로운 의사를 찾고 있다고 밝혔다.

안드레아는 “그들이 내 큰 입술 때문에 어떻게 치료를 거절할 수 있는지 모르겠다. 정말 무례하다고 생각한다”고 토로했다.

세계에서 가장 두꺼운 입술을 가졌다고 주장하는 안드레아는 온라인상에서 이른바 ‘발칸반도의 바비’로 불리는 인물이다.

안드레아는 입술 필러에만 매년 700만원의 돈을 쓰고 있는 것으로 알려졌다.

의사는 물론 친구와 가족, 팬들까지도 모두 미용 시술을 그만두라고 말하지만 그는 여전히 입술 필러를 계속 맞을 것이라는 입장이다.

안드레아는 “지금까지 필러에 알레르기 반응이 생긴 적은 없다. 내 몸은 필러를 잘 견뎌냈다”며 “내게는 중요한 시술이다. 얼굴에 볼륨을 더할 뿐 아니라 수분을 공금하고 조직을 신선하게 유지해 준다”고 말했다.

과거 인터뷰에서 그는 “자연스러운 아름다움은 지루해서 외모를 근본적으로 바꾸기로 결심했다”며 “나는 어른이고 내 몸을 어떻게 할지는 내가 결정한다”고 밝힌 바 있다.

입술 필러는 연고 마취 또는 주사 마취 후 간단하게 필러를 주입해 즉각적으로 효과를 볼 수 있지만 과하게 맞을 경우 멍이나 가려움, 심하면 피부 괴사 등의 부작용을 겪을 수 있다.