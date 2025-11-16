[헤럴드경제=최원혁 기자] 강원 속초 한 호텔에서 투숙객들이 식중독 의심 증세를 보여 보건 당국이 역학조사에 나섰다.

16일 당국에 따르면 전날 오후 10시27분께 속초시 대포동 한 4성급 호텔에서 투숙객 A(45) 씨와 B(45) 씨가 복통, 구토 등 식중독 증세를 보여 인근 병원으로 옮겨졌다.

또 같은 날 오후 10시52분께 60대 투숙객에 이어 40여분 뒤 40대 투숙객 역시 같은 증세를 호소해 병원으로 옮겨졌다.

이날 오전 1시께 또 다른 투숙객도 설사와 구토, 복통 증세를 호소해 호텔 측에서 소방 당국에 신고했으나 병원으로 옮겨지지는 않았다.

A씨 등 식중독 의심 환자들은 전날 저녁 호텔 뷔페에서 식사한 것으로 알려졌다.

해당 호텔은 이날 오전 식중독 의심 사실을 보건 당국에 신고했다. 같은 음식을 먹은 뒤 2명 이상 설사·구토 등 증상을 보이면 즉시 보건소에 신고해야 한다.

한편 보건 당국은 호텔을 찾아 식재료와 조리 기구 등에서 검체를 채취하는 등 원인 분석에 나섰다.