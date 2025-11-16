[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스는 몬스타엑스가 연말을 앞두고 국내 결식 아동을 지원하기 위한 기부금을 전달했다고 밝혔다.

16일 굿네이버스에 따르면, 올해로 데뷔 10주년을 맞은 그룹 몬스타엑스는 그동안 팬들에게 받은 사랑을 보답하고자 팬클럽 ‘몬베베’ 이름으로 굿네이버스에 기부했다.

몬스타엑스는 2020년 ‘아시아 아티스트 어워즈(Asia Artist Awards, AAA)’에서 ‘올해의 스테이지’ 첫 대상 트로피를 품에 안은 데 이어, 오는 12월에 개최되는 ‘10주년 AAA 2025’시상식에도 초대되었다. 미국 최대 연말 페스티벌 ‘2025 아이하트라디오 징글볼 투어(2025 iHeartRadio Jingle Ball Tour)’에도 출연해 팬들을 만날 예정이다.

전달된 기부금은 국내 결식 아동을 위해 사용될 예정이다. 굿네이버스는 방학 동안 결식 우려 아동에게 밀키트, 반찬, 식료품 등을 전달하는 결식 아동 식사 지원 사업을 진행하고 있다.

몬스타엑스는 2020년 코로나19로 어려움을 겪는 저소득층을 위해 기부를 시작한 이후 꾸준히 나눔을 이어왔다. 지난 3월에는 경남·경북 산불 피해 지역 주민과 아동을 위해 굿네이버스에 1억 원을 기부하며, 고액후원자 모임인 ‘더네이버스아너스클럽’에 등재됐다. ‘더네이버스아너스클럽’은 세상을 위한 좋은 변화를 위해 1억 원 이상 기부한 나눔 리더들의 모임이다.

몬스타엑스는 “팬들과 함께했기에 10년이라는 시간이 더욱 특별하다”며, “몬스타엑스와 몬베베가 서로에게 힘이 되어주듯 이번 나눔 또한 누군가에게 큰 힘이 되길 바란다”고 말했다.

몬스타엑스는 오는 14일 0시 미국 디지털 싱글 ‘베이비 블루(baby blue)’를 공개할 예정이다.

신곡 ‘베이비 블루’는 2021년 12월 발표된 미국 두 번째 정규 앨범 ‘더 드리밍(THE DREAMING)’ 이후 약 4년 만에 공개되는 정식 미국 싱글이다. 당시 ‘더 드리밍’으로 미국 ‘빌보드200’에 2주 연속 진입하며 글로벌 영향력을 입증한 몬스타엑스는 이번 신곡을 통해 또 한 번 색다른 매력을 선사할 전망이다.