[헤럴드경제=김성훈 기자] 테슬라가 미국에서 생산하는 전기차에 중국산 부품을 전면 배제하겠다는 방침을 세운 것으로 알려졌다.

14일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 테슬라는 미국 내 전기차 공장에 부품을 대는 주요 공급업체에 중국산을 완전히 배제할 것을 요구하고 있다.

이 같은 결정은 올해 초 내려졌으며, 1∼2년 내에 모든 부품을 중국 외 지역에서 생산된 부품으로 바꾸는 것을 목표로 하는 것으로 전해졌다.

WSJ은 테슬라의 이런 움직임이 “미국과 중국 사이에 깊어지는 지정학적 긴장의 여파를 보여주는 사례”라고 해설했다.

테슬라는 코로나19 팬데믹 당시 중국산 부품을 공급받는 데 어려움을 겪은 이후 중국산 부품 의존도를 줄이려 노력해왔다. 여기에 올해 들어 도널드 트럼프 미국 대통령이 중국산 수입품에 강력한 관세를 부과하기 시작하면서 중국산 부품 배제가 더욱 가속화됐다.

테슬라가 대체하기 어려운 중국산 부품 중 하나는 중국의 CATL이 공급해왔던 LFP(리튬인산철) 배터리다. 테슬라는 지난해까지 중국산 LFP 배터리를 이용한 차량을 미국에서 판매했다. 그러나 이로 인해 전기차 세액공제 대상에서 제외되고 올해 들어 중국산 수입품에 고율 관세가 부과되면서 미국 내 중국산 LFP 배터리 사용을 중단했다.

대신 테슬라는 미국 내에서 자체 LFP 배터리 생산을 추진 중이다. 테슬라는 네바다주에 건설 중인 이 배터리 생산 시설이 내년 1분기 중 가동을 시작할 것으로 예상한다고 지난달 밝혔다.

바이바브 타네자 최고재무책임자(CFO)는 지난 4월 테슬라가 미국 내 자체 LFP 셀 생산과 “중국 외에 기반을 둔 공급업체로부터 추가 공급망을 확보”하는 방안을 함께 추진 중이라고 말하기도 했다.