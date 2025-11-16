[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 기계·첨단소재·부품산업 분야의 최신 기술과 동향을 볼 수 있는 ‘2025 대구국제기계산업대전’이 오는 18∼21일 대구 엑스코 동관에서 개최한다고 16일 밝혔다.

이번 전시는 ‘대구국제자동화기기전’과 ‘국제첨단소재부품산업전’을 통합했으며 올해는 14개국 267개사가 707부스 규모로 참가한다.

대구국제자동화기기전에서는 공장자동화, 자율제조, 스마트팩토리 구현을 위한 공작기계, 설비, 제어기기 등을 전시한다.

디지털전환·인공지능전환 특별관에서는 소프트웨어와 AI 도입으로 자율화·지능화되고 있는 최신 기술을 소개한다.

국제첨단소재부품산업전에는 기계·자동차, 전기·전자, 반도체 및 방위 소재부품 등 다양한 부품·소재를 볼 수 있다.

방위산업 소재부품 특별관에서는 공군군수사령부의 항공 부품을 비롯한 국내 방산 핵심기술이 전시된다.

반도체 소재·부품·장비관도 마련돼 기술 동향을 선보일 예정이다.

이 밖에도 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 해외 바이어 수출상담회, 대기업 구매담당자 초청 구매상담회 등 해외시장 진출 및 판로 개척을 위한 부대행사도 마련됐다.

홍성주 대구시 경제부시장은 “이번 전시회가 지역의 미래 제조산업의 방향을 제시하고 분야 간 기술 융합을 통해 새로운 혁신 솔루션을 만들어내는 등 시너지 창출의 장이 되길 기대한다”며 “앞으로도 제조업의 핵심 경쟁력이자 지역경제의 버팀목인 기계·소재·부품 산업 육성에 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.