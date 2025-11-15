“베스트셀러 작가 구청장…주민으로서 자랑스럽다”

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이필형 서울 동대문구청장이 14일 개최한 신간 ‘말이 세상을 바꾼다’ 북콘서트가 1000여 명이 넘는 시민이 몰리며 성황리에 마무리됐다.

책 판매대와 후원금이 없는 ‘청렴 북콘서트’라는 파격적 형식을 채택해 눈길을 모았다.

이번 행사는 청량리 동대문아르코에서 열렸으며, 방송인 출신 언론인 박종진 씨가 사회를 맡아 약 1시간 동안 대담 형식의 토크쇼로 진행됐다. 박 씨는 “국가정보원 출신 구청장이 베스트셀러 작가로 돌아왔다는 점이 참 이채롭다”며 질문을 던졌고, 이 구청장은 집필 배경과 행정 철학, 책에 담긴 메시지를 차분하게 풀어냈다.

이 구청장은 “사람의 마음을 움직이는 힘은 결국 말에서 비롯된다”며 “공직자는 ‘경사이신(敬事而信)’의 자세, 즉 일을 공경하고 주민에게 신뢰를 주는 태도를 잃지 않아야 한다”고 강조했다. 또 “자유란 서로의 다름을 인정하는 공존의 방식이며, 각자의 속도를 존중하는 연대”라고 설명하자 객석에서는 큰 박수가 쏟아졌다.

특히 이번 북콘서트는 정치권 행사에서 흔히 볼 수 있는 책 판매·후원금·화환이 일절 없는 완전 비상업·비정치 행사로 기획돼 현장의 신선한 반응을 이끌었다. 실제 행사장에서는 판매나 금전 거래가 전혀 없었으며, 대담과 사인회 중심으로 담백하게 꾸며졌다.

전농동 주민 이모 씨(62)는 “정치권 출판기념회 하면 후원금 걷는 자리라는 인식이 강한데, 오늘은 그런 분위기가 전혀 없었다”며 “베스트셀러 작가가 된 우리 구청장을 보니 주민으로서 자랑스러웠다”고 말했다.

행사 열기는 사인회에서도 이어졌다. 1000여 명이 넘는 인파가 몰리며 대기줄이 길게 늘어섰지만, 시간 제약으로 모든 참여자가 사인을 받지는 못했다. 한 주민은 “아쉽지만 행사의 방식 자체가 신선하고 청렴해서 오히려 더 만족스럽다”며 “다음 기회에는 꼭 사인을 받고 싶다”고 전했다.

이 구청장의 신간 ‘말이 세상을 바꾼다’는 출간 3주 만에 교보문고 에세이 분야 4위에 오르며 25개 자치구청장 가운데 유일한 베스트셀러 기록을 세웠다. 북콘서트 역시 출판 기념회를 정치적 수단으로 활용하지 않은 ‘청렴 행사’로 주목받으며 여운을 남겼다.