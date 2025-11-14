정원주 대우건설 회장 등 건설 대기업 CEO, 임원 등 참석 부산건설 비전 공유 및 지역건설경기 활성화 방안 등 논의

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 침체한 지역 건설경기를 극복하고 상생 방안을 모색하기 위해 14일 오후 파크 하얏트 부산에서 건설업계, 대기업과 함께 ‘부산 건설 미래 비전 컨퍼런스’를 개최했다.

이번 회의는 수도권 외 지역에서는 처음으로 건설대기업 최고경영자(CEO)들이 한자리에 모이는 건설경기 부양 컨퍼런스다. 건설대기업 최고경영자와 전략적으로 소통해 지역 건설사와의 동반성장 기반을 마련하고 글로벌 허브도시 비전을 완성하기 위한 장으로 마련됐다.

이날 회의에는 박형준 시장을 비롯해 정원주 대우건설 회장, 윤길호 계룡건설산업 대표, 배영한 우미건설 대표, 김인수 쌍용건설 대표, 최문규 한신공영 대표, 이정렬 반도건설 대표 등 국내 주요 건설대기업 최고경영자, 고위급 임원, 건설 관계 기관 등 30여 명이 참석해 부산의 건설 비전을 공유하고 지역건설경기 활성화 방안에 대해 논의했다. 부산에서는 대한건설협회 부산광역시회 정형열 회장, 대한전문건설협회 부산광역시회 김형겸 회장 등이 자리를 함께했다.

이날 행사는 ▷부산시, 건설대기업 및 지역건설업체 상생발전 비전선포식 ▷글로벌 허브도시 비전 완성을 위한 건설대기업 최고경영자(CEO)와의 네트워킹으로 진행됐다. 특히 비전선포식을 통해 시, 건설대기업, 지역건설업체가 함께 성장하는 ‘상생과 혁신의 메시지’를 전달했다. 또 참석자들은 공공 및 민간 건설사업의 물량 확대, 지역하도급 참여율 제고 등 다양한 분야에서 협력 방안을 모색했다.

시는 이번 회의를 통해 ▷대형 건설사업에 지역건설업체 참여 확대 ▷일자리 창출을 위한 건설대기업의 지역 투자 확대를 요청했다. 이에 건설대기업은 ▷지역건설업체 하도급 확대 ▷스마트 신기술 전수를 통한 지역건설업체 경쟁력 강화 등 상생 협력 방안에 대해 논의했다.

시는 그동안 하도급률 제고와 지역건설 활성화를 위해, 다양한 정책을 통해 지역건설업체의 건설대기업 협력업체 등록률을 증가시켰다. 현재 부산 지역 건설경기는 건설수주액 감소, 분양시장 침체 등으로 어려운 흐름을 보이며, 지역건설업체 하도급 참여율도 하락하는 추세다.

이 위기를 극복하기 위해 시는 ▷부산 건설산업 역량강화 지원 사업 ▷부산건설업체-건설대기업 상생데이 ▷하도급 홍보세일즈단 운영 등의 정책을 펼치고 있다. 특히 2020년 시가 전국 최초로 시행한 ‘부산건설업체-건설대기업 상생데이’는 올해로 5회째 이어오고 있다.

박형준 시장은 “지방정부가 도시의 미래를 위한 새로운 기반을 계획하고 그 과정에 대기업이 적극적으로 참여하면 지역의 건설생태계를 키우는 상생의 순환고리가 만들어진다”며 “멀리 가려면 함께 가야 한다는 생각으로 건설대기업과 지역건설업체가 ‘함께 성장하는 부산 건설 생태계’를 조성하기 위해 노력해 나가자”고 강조했다.