저고위 부위원장, 충남 공주 소재 노인복지주택 ‘공주 원로원’ 방문 “비수도권 지역 고령자 주거시설의 품질 높여야”

[헤럴드경제=이태형 기자]주형환 저출산고령사회위원회 부위원장은 14일 “비수도권에 소재한 노인복지주택에 대해서는 재정적 지원뿐만 아니라 입주자들에 대한 의료·돌봄 서비스 연계를 위한 방안도 정부와 지자체가 협력해 발굴할 필요가 있다”라고 말했다.

주 부위원장은 이날 충남 공주시에 있는 노인복지주택 ‘공주 원로원’을 방문해 고령자 노인복지주택 운영 현황을 점검하고 이같이 밝혔다.

이날 간담회에는 공주원로원 운영진과 보건복지부, 공주시청 관계자 등이 참석해 노인복지주택이 공공성과 지속가능성을 함께 확보하기 위해 개선이 필요한 과제를 논의했다.

참석자들은 노인복지주택이 장기간 운영될 수 있으려면 장기운영에 따른 시설노후화로 인한 시설보수·장비보강 지원, 시설투자에 대한 금융지원 확대(대출조건 완화, 금리인하 등), 운영 자율성 확보와 노인복지 프로그램 지원 강화 등이 필요하다고 건의했다.

간담회에서 주 부위원장은 “비수도권 지역은 노인 인구 비중이 상대적으로 높으면서, 커뮤니티 센터, 보행로, 주거시설, 공동텃밭 등 고령친화적 인프라를 설치할 수 있는 부지가 상대적으로 여유가 있어 주거와 돌봄·여가시설 간에 연계가 잘 되면 ‘고령친화마을’을 조성할 수 있다”라며 “비수도권 지역은 주거복지·돌봄·의료·여가가 유기적으로 연계된 고령친화마을 조성이 활성화될 수 있도록 정부의 법적·재정적 지원이 확대될 필요가 있다”라고 강조했다.

한편 저고위는 이번 현장 방문에서 수렴된 의견을 관계기관와 검토해 ’제5차 저출산·고령사회 기본계획(2026~2030)’ 수립 시 반영할 계획이다.