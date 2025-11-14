3분기 매출은 2.1%↓

[헤럴드경제=전새날 기자] 남양유업은 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 235.1% 증가한 17억원을 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출은 2375억원으로 2.1% 감소했다.

남양유업은 2024년 3분기부터 5분기 연속 흑자 기조를 이어가고 있다. 원가 구조 정비와 유통∙판촉비 관리 강화 등이 복합적으로 작용했다고 회사 측은 설명했다. 남양유업은 지난해부터 추진해온 경영 정상화와 체질 개선 전략이 안착하며 지난해 3분기 흑자전환 이후 견조한 우상향을 이어가고 있다.

3분기 매출은 B2B(기업 간 거래) 등 판매 채널 다각화 및 신제품 효과가 뚜렷했다. 특히 가공유 브랜드 ‘초코에몽’의 확장 제품인 ‘말차에몽’과 ‘초코에몽 Mini 무가당’, 발효유 ‘불가리스 설탕 무첨가 플레인’ 등이 내수 성장세를 이끌었다. 국내 단백질 음료 시장을 이끄는 ‘테이크핏’의 ‘테이크핏 맥스’와 ‘테이크핏 몬스터’, 건강음료 ‘17차’ 등도 안정적으로 성장하며 실적 개선에 기여했다.

사업 부문별로 보면 ‘우유류’ 3분기 매출은 1300억원으로 전분기(1268억원) 대비 2.6% 증가했다. 지난 8월 출시한 ‘말차에몽’이 주요 온∙오프라인 채널에서 호조를 보이며 동일 카테고리 제품인 ‘초코에몽’ 판매도 상승세를 보였다. 또 설탕을 뺀 ‘초코에몽 미니 무가당’은 휴대성과 간편함을 동시에 갖춘 제품으로 호평받았다. 신제품 효과가 우유류 매출 성장을 이끌며 내수 매출 1299억원으로 전체 성장을 주도했다.

‘분유류’ 매출은 467억원으로, 전분기(488억원) 대비 4.3% 감소했다. 매년 3분기에 일부 수출 물량이 2분기로 이관되는 계절적 출하 패턴에 따른 결과라고 회사는 설명했다. 다만 전년 동기(428억원) 대비 9% 성장했으며, 이중 내수 405억원(전년 동기 대비 +8%), 수출 62억원(전년 동기 대비 +18%)으로 모두 증가했다. 특히 남양유업의 주력 수출 시장인 캄보디아를 중심으로 한 아세안 지역에서 분유 수요가 견조하게 유지되고 있다. 대표 수출 제품 ‘임페리얼XO’와 캄보디아 현지 전용 브랜드 ‘스타그로우(StarGrow)’가 안정적인 실적을 이어가고 있다.

‘기타’ 매출은 607억원으로, 전분기(565억원) 대비 7.4% 증가했다. 단백질 음료 ‘테이크핏 맥스’·‘테이크핏 몬스터’와 건강음료 ‘17차’가 매출 성장세를 주도하며 비(非)우유류 카테고리 내 매출 비중을 지속적으로 확대하고 있다.

남양유업 관계자는 “시장 변화에 맞춘 제품 포트폴리오 개선과 효율적 운영이 이번 분기에도 안정적으로 작동했다”며 “우유·단백질·분유 등 주력 품목의 경쟁력을 강화해 지속 가능한 성장 기반을 다질 것”이라고 말했다.