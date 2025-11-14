지방시대위원장, 경북대학교 방문해 지역균형성장 방안 소통 “‘5극3특 균형성장 전략’ 실행으로 대한민국의 진짜 성장 달성”

[헤럴드경제=이태형 기자]김경수 대통령직속 지방시대위원회 위원장은 14일 “지역이 살아남기 위해서는 지역대학이 지역 산업과 연결되고, 그 속에서 청년이 기회를 찾을 수 있어야 한다”라고 말했다.

김 위원장은 이날 경북대학교를 방문해 학생, 지역 주민과 ‘청년 토크콘서트’를 진행하고 이같이 밝혔다.

김 위원장은 이날 특강에서 “청년의 수도권 집중은 개인의 선택이 아닌 지역 간 격차가 만든 구조적 문제”라며 ‘5극3특 국가균형성장 전략’의 핵심축으로 지역대학-기업-연구기관이 결합된 인재양성 체계를 제시했다.

김 위원장은 또 대구·경북 발전과 관련해 “대구·경북이 경쟁이 아닌 하나의 경제·생활권으로 협력해야 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있다”라며 “5극3특 전략 실행을 통해 지역 산업혁신과 광역교통망 구축, 청년정주 여건 개선을 함께 이뤄내야 한다”라고 강조했다.

김 위원장은 특강에 이어 경북대 내 ‘반도체융합기술원’을 방문해 반도체 연구 인프라 현황을 점검하고 기업 관계자 및 연구진과 함께 지역 반도체 생태계 강화 방안을 논의했다.

이어 수성알파시티 현장캠퍼스에 위치한 AI 솔루션 기업 ‘스피어AX’를 방문해 지역 AI·스마트시티 생태계를 점검하고, 기업 애로사항 및 규제 개선 필요사항 등을 청취했다.

김 위원장은 지자체·공공기관, 기업, 대학, 연구기관, 언론 등이 참석한 ‘지·산·학·연 간담회’에서 “산업이 지역의 인재를 키우고, 인재가 산업을 성장시키는 구조가 자리 잡을 때 진정한 지방시대가 열린다”라고 재차 강조했다.

한편 지방시대위원회는 ‘5극3특 국가균형성장 전략’을 신속히 추진해 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하는 한편, 권역별 현장 간담회, 대학 방문, 지역 주체와의 지속적 소통을 통해 지역의 의견을 적극 청취하고 정책에 반영할 계획이다.