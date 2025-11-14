영업이익은 1.3% 소폭 하락

[헤럴드경제=전새날 기자] 대상은 올해 3분기 연결 기준 매출이 전년 동기 대비 3.0% 증가한 1조1454억원이라고 14일 공시했다. 같은 기간 영업이익은 509억원으로 1.3% 감소했고, 순이익은 224억원으로 40.9% 줄었다.

1~3분기 누적 매출은 3조3519억원으로 4.4% 늘었다. 영업이익은 1490억원으로 3.7% 증가했다.

대상은 원재료 상승과 내수 부진으로 영업이익이 위축됐지만, 글로벌 식품 매출 증가와 생산성 향상 등 실적 개선을 위해 노력했다고 설명했다.

대상은 분말 라이신의 단가가 하락하자 고수익 바이오 제품인 히스티딘을 생산하는 등 신속히 대응해 실적을 방어했다.

대상은 앞으로 온라인 거래처 등 성장 채널 중심으로 수익성을 개선하고 저당 제품과 고부가가치 품목의 매출을 늘릴 계획이다.

또 신시장을 확보해 글로벌 식품 매출을 늘리고, 천연 조미 소재와 미세조류 등 고수익 바이오 제품을 출시할 예정이다.

아울러 전분당 스페셜티(고부가가치) 매출 확대와 원가 절감을 통해 경쟁력을 확보하고, 알룰로스 등 대체 당 신제품 출시를 확대하기로 했다.