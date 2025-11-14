3분기 기준 최대 매출 경신

[헤럴드경제=전새날 기자] 글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스는 올해 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 26% 상승한 61억원으로 기록했다고 14일 공시했다. 같은 기간 매출액도 699억원을 기록하며, 역대 3분기 최대 매출을 경신했다.

올해 3분기는 액티브웨어 카테고리에서 러닝라인 ‘RX’의 성장세가 눈에 띄었다. 지난해 출시된 ‘RX’는 국내뿐만 아니라 해외에서도 수요가 점차 높아지고 있다. 올해 3분기까지 누적 매출은 전년비 98% 증가한 124억원을 기록했다. 이미 지난해 연 매출 90억원을 넘어섰으며, 올해 매출도 180억원을 돌파할 것으로 기대된다.

라인업 확장과 더불어 러닝 관련 다양한 마케팅을 진행했던 부분도 주효했다. 젝시믹스는 올해 4월 서울 러너스 페스티벌을 시작으로 스폰서 참여에도 적극적으로 나섰다. 지난 9월 인도네시아에서는 7000여 명이 참여하는 대규모 국제 마라톤 대회인 ‘가민런 인도네시아’에서 어패럴 부문 최초 공식 스폰서로 단독 참여했다. 국내에서도 9월 ‘잠수교 10K 나이트런’에서 애슬레저 단독 스폰서로 참여해 5000여 명의 글로벌 러너들을 만났다.

해외 시장에서도 뚜렷한 성장세를 만들었다. 일본은 온·오프라인 유통채널을 활용한 공격적인 마케팅으로 올해 3분기 전년 대비 48%이상의 매출 신장률을 기록했다. 글로벌 온라인 판매채널 다각화에도 주력하고 있다. 홍콩의 경우, 현지 최대 종합 온라인 쇼핑몰인 HKTVmall에 공식 입점했다. 자체 앱을 론칭해 글로벌 현지 고객을 겨냥한 전략을 펼칠 예정이다.

젝시믹스는 4분기에도 글로벌 브랜드로의 도약을 가속화할 다양한 전략을 모색할 계획이다. 태국은 현지 유통대기업과의 파트너십 체결로 판매력을 강화할 예정이다. 신규국가인 필리핀도 현지 파트너사와의 계약 체결로 시장 진입 기반을 마련해나갈 방침이다.

이외에도 수요가 급증하는 맨즈 카테고리에서는 새로운 남성 모델을 기용해 브랜드 가치와 매출 신장을 동시에 끌어올릴 계획이다.

젝시믹스는 “그동안 꾸준히 제품 카테고리 강화로 경쟁력을 높여왔던 젝시믹스는 3분기 국내외에서 긍정적인 매출을 만들며 견조한 수익성을 만들었다”라며 “남은 4분기에도 해외 판매채널 다각화와 안정적인 성장세를 이어나가 뚜렷한 실적 반등을 만들 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.