[헤럴드경제=유혜림 기자] NH농협은행이 ‘NH인증서’ 신규 발급 고객을 대상으로 오는 9일까지 경품 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다.

NH인증서는 기존 간편인증과 전자서명이 가능한 NH모바일인증서에 본인확인 기능을 추가해 보안성과 편의성을 강화한 게 특징이다.

금융거래는 물론 홈택스, 정부24 등 400여 개의 공공·민간 제휴처에서도 간편하게 이용할 수 있다.

이번 이벤트는 NH올원뱅크 또는 NH스마트뱅킹 앱에서 ‘NH인증서’를 신규 발급하거나 ‘NH모바일인증서’를 ‘NH인증서’로 재발급한 고객이라면누구나 참여할 수 있다.

이벤트 응모고객 중 추첨을 통해 총 1만2006명에게 ▷세라젬 안마기(1명) ▷다이슨 슈퍼소닉(5명) ▷네이버페이 포인트(1만원)(2000명) ▷메가MGC커피 아메리카노 쿠폰(1만명) 등 다양한 경품을 제공한다.

농협은행 관계자는 “NH인증서를 통해 고객이 더욱 안전하고 편리한 디지털금융을 경험할 수 있길 바란다”며 “향후 다양한 앱과 환경에서도 NH인증서를 이용할 수 있는 환경을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.