[헤럴드경제=양대근 기자] 세아제강지주는 3분기 연결 기준 매출액 9231억원, 영업이익 398억원을 기록했다고 14일 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 각각 7.3%와 105.2% 증가한 기록이다.

세아제강지주 관계자는 “미국 수입 규제 강화 및 글로벌 철강 경기 둔화에도 불구, 해외 법인의 경쟁력·수익성 개선으로 전년 동기 대비 매출과 영업이익 증가했다”면서 “중동 등 해외 고부가가치 프로젝트 수주 물량 확대 전략 강화, 4분기 강관 수요 둔화 전망에 선제 대응하겠다”고 밝혔다.

한편 세아제강은 3분기 별도 기준 매출액 3018억원으로 전년 동기 대비 17.9% 감소했으며, 영업손실 54억원을 기록해 적자전환했다.

계절적 비수기 및 건설 등 전방산업 침체 장기화에 따른 수요 위축과 원재료 가격 상승, 미국 철강 관세 부담 가중으로 인한 수출 제품 수익성 감소 영향으로 영업이익이 감소했다는 설명이다.

세아제강지주 측은 “글로벌 보호무역주의 확산 및 대미 수출 관세 강화에 대응해 미국 현지 법인의 생산·판매 비중을 확대하고, 국제 유가 하락 압력에 따른 에너지용 강관 시장 수요 위축 가능성에 선제적으로 대응할 것”이라며 “글로벌 철강 경기 둔화 속에서 중동 등 프로젝트 중심의 고부가가치 제품 공급 전략 강화를 통한 수출 경쟁력 확대하겠다”고 설명했다.

아울러 해상풍력·CCUS·수소 등 성장 잠재력이 높은 시장의 제품 차별화에 집중하고, 국내외 생산법인 간 협력을 강화해 친환경 에너지 프로젝트 공급 확대를 통해 탄소중립 시대의 미래 신성장 동력 확보 및 친환경 에너지 시장 내 확고한 입지를 선점하겠다는 계획이다.