이자이익 2.8% 줄어…비이자이익 13%↑

[헤럴드경제=김벼리 기자] SC제일은행은 3분기 누적 당기순이익이 3040억원으로 지난해 같은 기간(2677억원)보다 13.6% 늘었다고 14일 밝혔다.

이자이익은 고객여신 규모 증가에도 시장금리 하락에 순이자마진(NIM)이 0.20%포인트 떨어지면서 지난해보다 2.8% 줄어든 9089억원을 기록했다. 비이자이익은 주로 외환·파생상품 관련 이익의 증가로 2714억원을 기록하며 같은 기간 13% 늘었다.

판매비와 관리비의 경우 물가 상승에 따른 인건비와 운영비용의 증가로 지난해 동기보다 12.3% 증가한 7134억원을 기록했다. 충당금전입액은 같은 기간 913억원으로 4.9% 늘었다.

지난 9월 말 기준 자산 규모는 꾸준한 여신 증가로 지난해 말보다 10.3% 증가한 94조7158억원을 기록했다. 총자산순이익률(ROA)은 0.44%로 전년동기보다 0.03%포인트 증가했다. 자기자본순이익률(ROE)은 7.32%로 전년 동기 대비 0.70%포인트 상승했다. 고정이하여신비율은 0.54%로 전년 동기 대비 0.11%포인트 올랐다.

자본건전성 지표인 BIS총자본비율(CAR)과 BIS보통주자본비율(CET1)은 9월 말 기준 각각 20.29%, 17.27%였다. 지난해 말보다 각각 0.56%포인트, 1.2%포인트 개선됐다.