식당 예약 후 와인 대리 구매 요청하며 송금 유도

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산경찰청 범죄예방대응과 기동순찰2대는 지난 11일 오후 2시 40분경 해운대구 우2동에서 범죄예방 순찰 중 식당 업주가 약 1600만원 규모의 ‘노쇼 사기’(피싱 범죄)에 속아 송금하려던 상황을 발견해 피해를 막았다고 14일 밝혔다.

경찰에 따르면 지난 10일 해운대구 한 식당 업주에게 대형 병원 의사를 사칭한 사람이 전화를 걸어 20여명의 식당 방문을 예약했다. 다음날 오전 다시 연락한 사칭범은 “방문 시 결제하겠다”며 1600만원 상당의 와인 10여병을 대리 구매해 달라고 요청하고, 지정한 업체에 송금을 요구했다.

고령의 식당 업주는 고액 계좌이체를 진행하려다 순찰 중이던 경찰관에게 모바일 이체 방법을 문의했고 이를 수상히 여긴 현장 경찰관은 병원과 와인 대리 구매업체에 즉시 연락해 사실관계를 확인헸다. 이후 현장 경찰관은 사기 정황이 드러나자 업주의 송금을 바로 중단시켰다.

부산경찰청은 이번 사건 이후 유사 범죄를 예방하기 위해 인근 식당 20곳과 금융기관 10곳을 방문해 안내 활동을 벌였다. 또한 피싱 피해 예방 홍보물 배포와 실제 사례 공유 등 시민 대상 홍보도 강화했다.

부산경찰청 관계자는 “최근 소상공인 거래 과정에서 노쇼 사기 등 피싱 범죄가 증가하고 있다”며 “거래처 확인 등 각별한 주의를 당부드린다. 앞으로도 선제적 예방 활동과 신속한 대응으로 국민 피해를 최소화하겠다”고 밝혔다.