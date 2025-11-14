[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 신세계 센텀시티는 14일부터 20일까지 하반기 주류 창고 방출전 ‘신세계 드링크 페스타’를 열고 다양한 와인과 위스키를 선보인다.

이번 행사는 최근 주류 소비가 100만원 이상 프리미엄 제품과 저가 상품으로 양극화되는 흐름을 반영해 구성했다. 희소성이 높은 프리미엄 제품을 대거 확보하는 한편 가성비 상품은 기존 창고 방출전 대비 최대 10% 낮은 가격으로 선보여 가격 경쟁력을 높였다.

프리미엄 와인 컬렉션도 눈길을 끈다. 프랑스 보르도 ‘5대 샤토’ 중 하나인 샤토 라피트 로칠드 2019(135만원), ‘와인의 왕’으로 불리는 샤토 라뚜르 2015(135만원), 돔 페리뇽 로제 2009(63만원) 등이 대표 상품이다.

한정 수량 특가 상품으로는 칠레 인기 와인 세냐(19만9000원), 미국 나파밸리의 텍스트북 나파 카베르네 소비뇽(5만5000원), 이탈리아 명품 와인의 세컨드 라인 루첸테(4만원) 등이 마련됐다.

위스키 라인업도 풍성하다. 맥캘란 증류소의 대표 싱글몰트인 맥캘란 25년 셰리 오크(309만원), 셰리 캐스크 풍미가 특징인 한정판 고든앤맥페일 스페이몰트 맥캘란 2002(99만원), 강한 꿀맛과 바닐라 향이 돋보이는 발베니 12년 싱글 배럴(14만9000원) 등이 포함됐다.

행사 관련 자세한 정보는 신세계백화점 애플리케이션에서 확인할 수 있다.

신세계백화점 식품담당 최원준 상무는 “고객 수요를 반영해 프리미엄부터 가성비 주류까지 폭넓게 준비했다”며 “연말 파티용 주류나 소장 가치가 높은 와인·위스키를 찾는 고객들에게 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.