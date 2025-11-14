미래전략 간담회 개최, 신차 4종 선공개 “韓파트너사와 협력 강화, 월드클래스 경험 제공”

[헤럴드경제=양대근 기자] 메르세데스-벤츠가 2027년까지 40종이 넘는 신차를 출시한다. 창사 이래 최대 규모로, 완성차 시장의 대내외적 불확실성을 정면돌파하겠다는 복안으로 풀이된다.

메르세데스-벤츠 코리아는 14일 인천 파라다이스시티에서 ‘메르세데스-벤츠 미래 전략 간담회’를 열고 이같은 전략을 공개했다.

간담회에는 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장(회장) 겸 최고경영자(CEO)와 마티아스 바이틀 벤츠코리아 대표이사 사장이 직접 참석했다.

칼레니우스 회장은 간담회에서 ‘모두가 선망하는 자동차’라는 회사 목표를 강조하면서 “순수전기차, 플러그인하이브리드, 전동화 기반 첨단 내연기관 차량 등 다양한 파워트레인 옵션을 제공하는 등 벤츠 역사상 가장 큰 규모의 신차 출시를 기대하고 있다”고 말했다.

아울러 벤츠코리아는 디 올-뉴 일렉트릭 GLC, 디 올-뉴 일렉트릭 CLA, 콘셉트 AMG GT XX, 비전 V 등 브랜드 미래를 상징하는 신규 차량 4종을 함께 공개했다.

디 올-뉴 일렉트릭 GLC는 벤츠 전기차 전용 아키텍처 ‘MB.EA’가 최초로 적용된 모델로 새로운 크롬 그릴, MBUX 하이퍼스크린, 넓어진 실내 공간 등이 특징이다.

디 올-뉴 일렉트릭 CLA는 벤츠의 자체 개발 운영체제인 ‘MB.OS’를 최초로 탑재했고 순수전기차와 하이브리드차 모델로 출시된다.

콘셉트 AMG GT XX는 고성능 AMG 전기 아키텍처 기반의 4도어 고성능 스포츠카에 대한 청사진을 제시하는 모델이다. 포뮬러1(F1)에서 영감을 받은 고성능 배터리를 탑재했고, 최근 24시간 동안 5천479㎞를 주행하는 등 총 25개의 퍼포먼스 신기록을 달성했다.

비전 V와 관련 벤츠 측은 “프라이빗 라운지 콘셉트의 리무진 쇼카 모델로 넉넉한 공간감과 안락함을 극대화했다”고 소개했다.

한편 이날 칼레니우스 회장은 전략 발표 이후 이뤄진 기자단과의 간담회에서 “삼성과 LG 등 분야별 핵심 한국 파트너사와 비즈니스 미팅을 진행했다”며 “이번 협력 강화를 통해 한국 고객에게 월드클래스 수준의 경험을 제공하겠다”고 언급했다.

칼레니우스 회장은 전날 LG그룹 주요 계열사 경영진을 시작으로 이재용 삼성전자 회장, 조현상 HS효성 부회장 등과 잇따라 회동한 바 있다.

그는 “양 그룹의 최고경영자(CEO)들과 앞으로 나올 이노베이션(기술 혁신)이 무엇이 될까에 대한 대화를 나눴다”면서 “글로벌 챔피언인 삼성과 LG가 기술 측면에서 이미 혁신적인 (전장) 포트폴리오를 갖추고 있으며, (전날 만남에서는) 향후 3~4년 후에 나올 신기술에 대한 논의가 있었다”고 언급했다.

벤츠는 인포테인먼트 시스템(LG전자), 차량용 P-OLED(LG디스플레이), 배터리(LG에너지솔루션), 자율주행 센싱(LG이노텍) 등에서 LG와 파트너십을 이어오고 있다.

삼성과는 차량용 인포테인먼트 시스템, 디지털 키 등에서 협력 중이며, 삼성전자 오디오·전장 자회사 하만은 럭셔리 전기차 EQS에 적용된 차세대 인포테인먼트 시스템 MBUX 플랫폼을 공급하고 있다.

한편 칼레니우스 회장은 “최고의 한국 파트너들과의 협력을 공고히 하기 위해 벤츠그룹 본사와 직접 소통하는 아시아 제조 구매 허브를 내년 초 서울에 설립하겠다”고 밝혔다.

벤츠 아시아 제조 구매 허브는 한국을 비롯해 일본, 태국, 말레이시아 등에 있는 공급사의 품질, 사업 개발 등을 총괄하는 지역 핵심 거점이 될 전망이다.

그는 “혁신 생태계를 갖춘 한국 기업들과 공급망이 성숙 단계에 진입했다”며 “한국에 독일 본사의 관련 부서와 완전히 통합된 구매 허브를 설립, 파트너십을 더 발전시켜 나가겠다”고 강조했다.

아울러 칼레니우스 회장은 벤츠가 직접 차량 재고를 관리하고 딜러와 함께하는 ‘리테일 오브 더 퓨처’라는 판매 방식을 도입한다고 밝혔다.

리테일 오브 더 퓨처는 벤츠가 글로벌 시장에 도입하고 있는 고객 중심의 판매 방식을 말한다. 벤츠코리아 관계자는 “앞서 도입된 12개국에서 높은 만족도가 나타났다”고 설명했다.