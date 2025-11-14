정수헌 LG사이언스파크 대표·윤영빈 우주청장 등 참석 우주청과 다양한 협력 방안 논의

[헤럴드경제=박지영 기자] LG가 우주항공청과 만나 우주산업 진출 전략과 기술 협력 방안을 논의하며 미래 우주시장 개척에 속도를 내고 있다. LG는 우주사업에 지속적인 관심을 가지며 2028년 발사 목표로 자체적인 큐브위성 발사를 검토하고 있다고도 밝혔다.

14일 LG사이언스파크와 우주항공청은 우주항공산업 협력을 논의했다. 지난 6월 서울 마곡 LG사이언스파크에서 첫 간담회를 가진 데 이어 두 번째 만남이다.

이번 간담회에는 정수헌 LG사이언스파크 대표를 비롯해 김민수 기술전략담당, 박태홍 글로벌O/I실장 등 LG 주요 기술 경영진이 참석했다. 우주청에서는 윤영빈 청장, 노경원 차장, 한창헌 산업국장이 자리했다.

LG는 이번 간담회에서 우주산업 진출을 위한 기술 검증 계획과 추진 방향을 공유하며 우주청과의 다양한 협력 방안을 논의했다.

특히 LG의 R&D 허브 LG사이언스파크를 중심으로 통신모듈·카메라·배터리를 비롯해 가전·디스플레이·데이터센터 등 지금까지 쌓아 온 다양한 기술과 역량을 결집해 미래 혁신 비즈니스 모델을 탐색한다는 방침이다.

한편, LG는 자체 큐브위성(초소형 인공위성) 발사 계획도 검토 중이다. 현재 위성 탑재 기술 검증 절차를 수립하고 있으며, 2028년 발사를 목표로 한다.

LG는 이번 누리호 4차 발사에도 큐브위성 컨소시엄 형태로 참여했으나, 향후에는 자체 큐브위성 발사를 추진해 우주사업 드라이브를 강화한다는 구상이다.

정수헌 LG사이언스파크 대표는 “누리호 4차 발사의 성공을 기원하며 LG도 이번 발사를 통해 다양한 부품을 검증하겠다”며 “LG는 미래 시장에서 이길 수 있는 이기는 기술(Winning Tech)를 선제적으로 확보하고자 하며, 우주산업 또한 미래준비 분야 가운데 하나다”고 했다.

아울러 “LG사이언스파크를 중심으로 우주시장이라는 새로운 영역 개척에 나서 국가 우주산업개발에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

계열사 차원의 우주 협력도 확대되고 있다. LG에너지솔루션은 지난 12일 미국 스타트업 사우스8과 항공우주용 배터리 셀 개발 협력에 나선다고 밝혔다.

사우스8은 세계 최초로 리튬이온 배터리용 액화 기체 전해질을 개발한 업체로, 이번 협력은 미 항공우주청(NASA)와 KULR 테크놀로지 그룹이 추진하는 항공우주 프로젝트의 일환이다. LG에너지솔루션은 2016년 NASA의 우주 탐사용 우주복에 리튬이온배터리 공급 업체로 선정되기도 했다.

LG의 우주산업 관심은 지속적으로 이어져 왔다. LG사이언스파크는 2023년 국내 유일 달 탐사 로버 개발 기업 ‘무인탐사연구소’를 육성 스타트업으로 선정해 인큐베이팅 중이다. 올해 1월 각 계열사 기술 경영진이 모인 LG기술협의회에서는 우주산업의 기회와 로버 기반 협력 모델을 논의하기도 했다.

세계 우주산업 시장 전망도 밝다. 글로벌 시장조사업체 프레시던스 리서치는 글로벌 우주항공 시장이 2024년 4766억달러(약 6995조원)에서 2034년 약 1조121억달러(약 1635조)로 확대될 것으로 전망했다. 모건스탠리 역시 전 세계 우주산업 규모가 2030년 5900억달러(약 812조원), 2040년 1조1000억달러(약 1513조원)까지 성장할 것으로 내다보고 있다.