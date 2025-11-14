‘마이바흐 브랜드센터 서울’서 벤츠 회장 회동 차 첨단소재 밸류체인 협력 논의

[헤럴드경제=박혜원 기자] 조현상 HS효성 부회장이 13일 서울 강남 압구정에 위치한 ‘마이바흐 브랜드센터 서울’에서 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장을 만나 자동차 첨단소재 밸류체인 전반에 대한 협력 방안을 논의했다.

14일 HS효성에 따르면 이번 회동에는 노기수 HS효성종합기술원장, 안성훈 HS효성 대표이사, 노재봉 HS효성더클래스 대표이사, 옌스 쿠나스 메르세데스-벤츠 그룹 AG승용부문 세일즈 총괄, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표이사 등 양사 주요 임원들이 함께했다.

HS효성의 주요 계열사인 HS효성첨단소재는 차량용 첨단소재를 생산하며 HS효성더클래스는 국내 벤츠 공식 딜러사다. 조 부회장은 한국 럭셔리 모빌리티 시장의 성장 가능성과 마이바흐 브랜드의 차별화된 고객 경험을 논의하며, 향후 파트너십 강화와 수준 높은 한국 고객들을 위한 개인화된 리테일 전략 방향도 모색했다.

조 부회장은 “HS효성은 자동차 핵심 소재 분야의 글로벌 경쟁력을 기반으로 벤츠의 미래 전략에 기여하고 전략적 파트너로서의 역할을 더욱 강화해 나가겠다”며 “앞으로도 마이바흐 브랜드가 추구하는 궁극의 럭셔리 경험을 한국 고객이 가장 먼저, 가장 완벽하게 누릴 수 있도록 역할과 책임을 다하겠다”고 말했다.

칼레니우스 회장은 기차 소음 관리의 핵심 제품인 자동차 내장재에도 깊은 관심을 표했다. 칼레니우스 회장은 “HS효성과 벤츠 그룹은 기술을 기반으로 가치경영을 추구하는 면에서 닮아있어 인상적이다”라며 “HS효성은 리테일 분야뿐 아니라 탄소섬유, 내장재, 안전 부품 등 핵심 소재 분야의 중요한 파트너로, 최근 인수한 차세대 음극재 등 다양한 분야에서도 협력을 강화해 나가자”고 밝혔다.