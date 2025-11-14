이심·통신비 전액 환급 가능 통화 요약·AI 비서 기능 등 제공

LG유플러스는 인공지능(AI) 통화앱인 ‘익시오(ixi-O)’를 알리기 위해 5000명을 대상으로 체험단을 운영한다고 14일 밝혔다. 사용 중인 통신사와 관계없이 신청할 수 있으며, 참여 고객은 익시오가 제공하는 통화 요약, 보이스피싱 탐지, 안티딥보이스 등 차별화된 기능을 직접 체험할 수 있다.

LG유플러스는 자사 고객뿐만 아니라 타사 고객도 익시오를 이용해 볼 수 있도록 이번 체험단 프로그램을 기획했다. 참여를 원하는 고객은 오는 21일까지 LG유플러스 공식 홈페이지 U+공식온라인스토어 내 전용 페이지에서 이심(eSIM)을 구매·개통하면 된다. eSIM은 오는 27일까지 이용할 수 있고, 고객은 ‘너겟35 요금제’ 비용과 eSIM 비용 전액을 네이버페이로 환급받을 수 있다.

체험단 참여 고객은 eSIM 개통 후 LG유플러스의 AI 통화앱 익시오를 내려받아 자유롭게 활용할 수 있다. 익시오는 실시간 보이스피싱 탐지, 보이는 전화, 전화 대신 받기, 통화 녹음·요약 등 다양한 기능을 제공하는 LG유플러스의 통화앱으로, 위·변조된 목소리를 판별해 보이스피싱 피해를 예방하는 ‘안티딥보이스’ 기능도 탑재돼 있다.

또 LG유플러스 체험단 참여 고객을 대상으로 내년 중 출시 예정인 익시오의 신규 AI 기능도 먼저 사용해 볼 수 있도록 했다. 고객이 통화 중 궁금한 내용을 질문하면, 통화 중 맥락을 실시간으로 이해한 AI가 검색 결과를 음성으로 알려주는 방식이다.

김탁형 LG유플러스 디지털트라이브장(상무)은 “이번 eSIM 체험단 모집을 통해 AI 통화앱 ‘익시오’를 포함한 다양한 서비스를 보다 많은 고객들이 체험할 수 있도록 할 것”이라며 “앞으로도 차별화된 고객 경험을 제공하기 위해 다양한 프로그램을 지속 선보이겠다”고 말했다. 권제인 기자