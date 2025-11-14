복강경·로봇 활용한 최소침습 위암 수술의 세계적 권위자...외과학 발전의 새로운 방향 제시

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 서울대병원 위장관외과 박도중 교수가 최근 열린 대한외과학회 추계학술대회(ACKSS 2025)에서 대한외과학회 차기 이사장에 선출됐다. 임기는 2026년 11월부터 2년이다.

대한외과학회는 1947년 창립된 국내 대표 외과학 학술단체로, 18개 분과학회와 7개 연구회에서 약 8,000명의 외科 전문의가 활동하고 있다. 학회는 학술대회 개최, 학회지 ASTR(Annals of Surgical Treatment and Research) 발행, 연구지원, 전공의 수련 및 전문의 자격 인정, 외과 정책 개발 등 다양한 사업을 통해 국내외 외과학 발전을 이끌어왔다.

박도중 교수는 서울의대 외과학교실 교수로서 서울대병원 위장관외과에서 위암 및 비만·대사 수술을 전문으로 진료하고 있다. 복강경·로봇을 활용한 최소침습 위암 수술 분야의 세계적 권위자로, 위 기능을 최대한 보존하면서 환자의 회복을 앞당기는 치료법 개발을 선도해왔다. 특히 상부 위암 환자의 역류 문제를 해결한 ‘이중통로 문합술’을 복강경으로 정립해 2019년 세계 표준 가이드라인에 반영되도록 함으로써 기능 보존 수술의 중요한 이정표를 세웠으며, 최근에는 단일공 최소침습 수술과 수술 후 회복 향상 프로그램(ERAS) 연구를 통해 위암 수술의 치료 성과와 삶의 질 향상에 지속적으로 기여하고 있다.

학회 활동에서도 폭넓은 경험을 쌓아 외과학의 학술 기반 강화에 힘써왔다. 그는 대한외과학회 학술이사를 비롯해 대한외과대사영양학회 학술이사, 대한비만대사외과학회 보험이사, 대한암학회·대한위암학회·대한종양외과학회 총무이사 등을 역임하며 외과학의 연구·교육 체계 발전에 기여했다. 현재는 서울대병원 대외협력실장을 맡아 기관의 대외협력과 홍보 전반을 총괄하고 있다.

박도중 차기 이사장은 “AI·정밀의료·첨단수술 기술이 빠르게 발전하는 시대에 외과학은 환자의 기능을 보존하고 치료 정확도를 높이는 방향으로 발전해야 한다”며 “필수의료의 지속 가능한 발전을 위해 외과가 중심적 역할을 다할 수 있도록 학회가 교육과 연구 기반을 더욱 강화하겠다”고 말했다.