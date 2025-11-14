위원장에 권오현 前 삼성전자 회장 산업·고용·지역균형·기후대응 등 미래 의제 전면 재정비

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 급변하는 글로벌 산업지형과 인구구조 변화, AI 대전환에 대응하기 위한 국가 미래전략 설계에 착수했다.

기획재정부는 14일 ‘제7기 중장기전략위원회’ 출범식을 열고 앞으로 2년간 ▷산업구조 전환 ▷고용정책 재설계 ▷지역균형 발전 ▷기후변화 대응 등 국가 중장기 의제 전반에 대한 전략 수립 작업에 들어간다고 밝혔다.

이번 7기 위원회는 2012년 신설된 중장기전략위원회의 자문 기능을 대폭 강화한 형태로, 권오현 전 삼성전자 회장이 위원장을 맡았다. AI·바이오·문화 산업 등 혁신기술 분야 전문가뿐 아니라 기업인, 청년 창업자, 언론인 등 다양한 민간 인사가 참여해 대표성과 전문성을 끌어올렸다.

위원회는 보다 심층적 논의를 위해 ▷혁신성장반 ▷미래사회전략반 ▷거버넌스개혁반 등 3개 분과위원회를 운영한다. 혁신성장반은 AI·바이오를 포함한 주요 산업정책을 담당하며, 미래사회전략반은 인구·교육·복지·노동·기후대응 등 사회 구조 이슈를 다룬다. 거버넌스개혁반은 정부 혁신·규제 개혁·지역발전 등 제도 개편 과제를 검토한다.

출범식에 참석한 구윤철 부총리는 “산업·고용·금융·지역균형 발전 등 각 분야의 정책과제에 대해 근본적 변화 진단과 방향 제시가 필요하다”며 “AI 대전환 흐름을 반영한 고용정책 설계와 지역 주도 균형발전 전략, 생산적·포용적 금융제도 마련을 함께 고민해달라”고 요청했다.

구 부총리는 또 “미래 전략을 세우는 일은 미래를 대비하는 동시에 현재의 문제를 해결하는 일”이라며 “위원회가 정부 정책 수립의 중추 역할을 할 것”이라고 강조했다.

7기 위원회는 2027년 9월까지 활동하며, 분과별 세미나·미래전략포럼·컨퍼런스 등을 통해 중장기 국가 전략을 순차적으로 내놓을 계획이다.