남부권 철도교통망 확충·지역균형 발전

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국가철도공단은 남부내륙철도(김천∼거제) 건설사업의 노반 기타공사 전 구간 발주를 완료했다고 14일 밝혔다.

남부내륙철도 건설사업은 총사업비 7조974억원이 투입되는 초대형 철도건설사업으로, 김천에서 거제까지 174.6㎞ 구간에 설계속도 250㎞/h의 고속철도가 신설된다. 개통 시 서울에서 거제까지의 이동시간은 고속버스 기준 4시간 20분, 열차(EMU-320) 기준 약 2시간 30분대로 이동시간이 대폭 단축된다.

공사 규모는 약 2조7736억원이며, 지난달 15일 2개 공구 발주에 이어 이번에 잔여 8개 공구가 모두 발주됨에 따라 기타공사 전체 10개 공구 발주가 완료됐다. 또한 대형공사 입찰방법 심의 결과에 따라 3개 공구는 실시설계 기술제안 입찰방식으로 내년 상반기에 발주될 예정이다.

이로써 남부내륙철도 건설사업은 본격적인 시공 단계로 전화돼 남부권 철도 교통망 확충과 지역균형 발전이 가속화될 전망이다.

아울러 해당 공사는 지역의무 공동도급 대상 사업으로 지역업체 참여를 확대해 지역경제 활성화에도 기여할 예정이다.

이성해 국가철도공단 이사장은 “남부내륙철도 기타공사 전체 10개 공구 발주는 국가 균형발전의 핵심 기반인 남해안권 철도망 구축이 본격화되는 신호탄”이라며 “안전하고 효율적인 시공으로 지역과 함께 성장할 수 있는 철도 인프라를 적기에 완성하겠다”고 밝혔다.