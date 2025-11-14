KB국민·서경덕 교수 공동 기획 배우 정성화 내레이션 참여 생성형 AI 활용해 생생히 구현

[헤럴드경제=유혜림 기자] KB국민은행은 순국선열의 날을 맞아 독립운동가 백산 안희제 선생의 삶을 조명한 ‘자력의 정신으로 독립을 꿈꾸다, 백산 안희제’ 특별 영상을 14일 공개했다.

이번 영상은 KB국민은행의 독립운동 기념사업 ‘대한이 살았다’ 캠페인의 일환으로, 2020년 ‘독립영웅들의 숨겨진 이야기’ 영상을 시작으로 한국 홍보 전문가인 서경덕 성신여대 교수와 함께 제작한 17번째 영상이다. 동명의 영화와 뮤지컬 ‘영웅’에서 안중근 역을 연기한 배우 정성화가 내레이션을 맡았다.

영상은 대한민국임시정부의 유지와 독립운동의 경제적 기반을 마련한 백산 안희제 선생의 생애를 다뤘다. 생성형 AI 기술을 적용해 안희제 선생의 독립 염원을 생생하게 구현했다는 게 특징이다.

안희제 선생은 일제강점기 부산에 백산상회를 설립했고, 무역을 통한 합법적인 수익을 장부상 거래 형식으로 위장해 임시정부에 독립 운동 자금을 조달했다.

그는 기업·교육·언론을 독립국가 건설의 3대 축으로 제시하며 장학재단과 언론활동을 통해 자주독립의 기반을 다졌다. 국외에서도 발해농장을 세워 민족 경제공동체를 운영하는 등 ‘자력독립’의 신념을 실천했다. 해당 영상은 KB국민은행 공식 유튜브 채널에서 한국어와 영문 자막 버전으로 감상할 수 있다.

앞서 KB국민은행은 지난 3월 광복 80주년을 맞아 삼일절 특별 영상 ‘우리가 사랑하는 시인 윤동주’를 공개한 바 있다. 광복절에는 서경덕 교수와 배우 김남길과 함께 서울의 독립 역사 유적지를 소개하는 ‘도심 속 숨은 역사 답사기’ 영상을 제작하기도 했다.

KB국민은행 관계자는 “광복 80주년 순국선열의 날을 맞아 민족을 위해 헌신한 독립영웅 ‘백산 안희제’ 선생을 기억하고자 이번 영상을 기획했다”며 “앞으로도 ‘대한이 살았다’ 캠페인을 통해 오늘의 대한민국을 있게 한 숨은 독립 영웅들의 이야기를 지속적으로 전할 것”이라고 밝혔다.