국내외 180여명 참석 전기차 부품 트랜드와 협력 방향 논의 경량화 가능한 엔지니어링 플라스틱 소개

[헤럴드경제=고은결 기자] LG화학은 지난 13일 오산 CS캠퍼스에서 전기차(EV) 소재 컨퍼런스인 ‘2025 EM BU(Engineering material business unit) 테어다운(Teardown·분해) 컨퍼런스’를 개최했다고 14일 밝혔다.

이번 행사는 LG화학의 엔지니어링소재사업부가 주관해 글로벌 완성차 및 부품사 43개사, 총 180여명이 참석한 가운데 진행됐다. LG화학은 전기차 부품 트렌드와 차세대 소재 기술을 공유하며 고객 맞춤형 협력 강화 방안을 논의했다.

LG화학은 행사장 내 전시존에서 실제 전기차를 분해해 글로벌 전기차 부품의 최신 동향을 소개하고, 열과 충격에 강하며 기존 금속제품 대비 20~30% 경량화가 가능한 엔지니어링 플라스틱 솔루션을 선보였다.

기술세미나에서는 LG화학의 연구개발(R&D) 고객 지원 역량과 친환경·고기능 소재 포트폴리오, 배터리 팩 기술 동향, 인테리어 디자인 소재 트렌드 등을 공유하며 공동 연구와 신규 비즈니스 기회를 모색하는 자리가 마련됐다.

이창현 LG화학 엔지니어링소재사업부 사업부장(전무)은 “LG화학은 고객과의 기술 협력을 더욱 긴밀이 이어가며 전기차 소재 분야의 경쟁력 및 고객 대응력을 한층 강화해 나갈 것” 이라고 말했다.