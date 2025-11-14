[헤럴드경제=양대근 기자] 영국 럭셔리 스포츠카 브랜드 애스턴마틴는 자사의 하이퍼카 ‘발키리’가 지난 주말에 개최된 ‘바레인 8시간 레이스’ 피날레를 치르며, 세계 내구 선수권 대회(WEC) 데뷔 시즌을 두 번째 연속 포인트 피니시로 마무리했다고 14일 밝혔다.

이날 #009 발키리에 탑승한 애스턴마틴 THOR 팀의 마르코 쇠렌센, 알렉스 리베라스 및 로만 드 안젤리스가 7위 성적을 올렸으며, 이는 지난 일본 경기에서 기록한 5위의 성적에 이어 6.5리터 V12 엔진의 영국산 하이퍼카에 또 하나의 의미 있는 성과를 더했다는 평가다.

영국 국적 트리오 해리 틴크넬, 톰 갬블 및 로스 건이 조를 이뤄 발키리 #007과 #009이 연속 포지션을 차지하고, 두 대 모두 하이퍼폴 세션에 진출해 폴 포지션 경쟁에 합류한 토요일 경기 장면은 발키리의 퍼포먼스 하이라이트를 보여준 시간이었다. 두 대의 발키리가 6위와 9위의 그리드 포지션에서 출발해 WEC 예선 톱10에 동시에 진입한 첫 사례로 기록됐다.

애스턴마틴의 첫번째 르망 하이퍼카(LMH)는 이번 바레인 레이스에서 잠재력을 다시 증명했다. 경기 중반, 사고로 인해 세이프티카가 출동해 서킷이 재정비된 직후, 리베라스가 5위에서 선두로 치고 올라가며 발키리 역사상 처음으로 WEC 레이스 리드를 달성했다. 이는 지난 10월, 미국의 미쉐린 레이스웨이 로드 애틀랜타에서 열린 IMSA 모튤 프티 르망에서 거둔 첫 포디움 피니시와 더불어 데뷔 시즌을 상징적으로 마무리하는 모먼트가 됐다.

발키리는 애스턴마틴이 제작한 첫 르망 하이퍼카로 워크스 팀인 애스턴마틴 THOR가 운용하고 있다. WEC 하이퍼카 클래스에서 유일하게 도로 주행이 가능한 양산형 하이퍼카를 기반으로 한 모델로, 2월 카타르 1812km 레이스를 통해 글로벌 데뷔전을 치렀다. 르망 24시를 포함해 총 2만2000마일이 넘는 장거리 주행 8라운드를 완주하며, 시즌을 거듭할수록 경쟁력을 높여온 트레일블레이징(Trail-blazing) 프로그램으로 평가받고 있다.

애스턴마틴 내구 모터스포츠 총괄 아담 카터는 “올해 하이퍼카 클래스에서 세운 목표는 WEC와 IMSA 양대 모든 무대에서 최상위 수준의 경쟁을 펼치는 것이었다”며 “두 대회는 세계 정상급 제조사, 팀, 드라이버들이 수십 년간 경쟁해온 최고의 무대다. 그런 무대에 발키리라는 독보적인 차량을 선보이고, 시즌 초부터 바레인 피날레까지 꾸준히 성과를 끌어올린 것은 이 프로그램에 참여한 모두의 역량과 열정을 증명한다. 애스턴마틴은 2025년 한 해 동안 의미 있는 진전을 이뤘으며, 내년 시즌에도 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

양산형 발키리를 기반으로 개발된 컴페티션 버전은 레이스에 최적화된 카본 파이버 섀시와 최대 11,000rpm으로 개량된 6.5리터 V12 엔진을 탑재했으며, 기존의 1000마력이 넘는 출력을 발휘하지만 하이퍼카 규정에 따라 680마력으로 제한된다.