순이익도 작년보다 533% 늘어

[헤럴드경제=정윤희 기자] 한화투자증권은 13일 공시를 통해 올해 3분기 영업이익 376억6000만원, 분기 순이익 214억5000만원을 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 약 578%, 533% 늘어난 수치다.

연간 누적 기준으로는 영업이익 1225억3000만원, 당기순이익 879억3000만원을 기록했다.

이번 분기는 전 사업 부문이 고른 성과를 보였다. 자산관리(WM), 홀세일(Wholesale), 트레이딩(Trading) 부문은 국내 주가지수 상승 및 거래대금 증가로 견조한 실적을 이어갔다. 기업금융(IB)부문도 인수금융 비즈니스의 확대 등 투자수익 다각화를 통해 수익성이 개선됐다.

한화투자증권은 증권 본업 비즈니스의 경쟁력 강화에 힘쓰는 동시에 토큰증권(STO) 플랫폼 구축을 시작으로 디지털 역량 강화를 통해 고객에게 더 나은 금융 솔루션을 제공하기 위한 노력을 이어가고 있다고 설명했다.

아울러 베트남, 싱가포르에 이어 인도네시아에 진출해 성공적으로 안착함으로써 동남아시아 금융네트워크 기반을 다지며 글로벌 확장을 지속 추진 중이다.

한화투자증권 관계자는 “앞으로 한화투자증권은 고객의 삶과 자산이 세계와 연결되는 글로벌 디지털 플랫폼으로 도약하고자 한다”고 말했다.