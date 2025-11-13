방송 관련 칭찬민원 100건 이상 받은 ‘센츄리 클럽’…18년 10명에서 현재 39명까지 늘어나 올해 신규 가입자로는 신현승‧이지현 대리…다정하고 따듯한 목소리로 100건 이상 칭찬민원 접수 13일 실시한 간담회에선 회원들 한자리에 모여 고객서비스 향상 위한 방송 노하우‧우수사례 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 지하철에서 친절하고 세심한 안내방송으로 출‧퇴근길 승객들의 안전과 편의를 살피는 동시에 위로를 전하는 이들이 있다.

바로 칭찬 민원 100건 이상 받은 승무원들로 구성된 ‘센츄리 클럽’ 회원들이다.

서울교통공사는 13일 ‘칭찬 센츄리 클럽’ 간담회를 개최, 두 명의 승무원이 신규 회원으로 가입했다고 밝혔다.

‘칭찬 센츄리 클럽’은 지하철을 이용하는 고객들로부터 칭찬 민원이 누적 100건 이상 접수된 직원을 선정해 가입 자격을 부여하는 제도로, 현장 직원의 친절 서비스와 고객 만족도 제고를 장려하기 위해 운영되고 있다.

‘센츄리 클럽’은 공사 전체 승무원 약 3400여명 중 상위 1%인 39명만 가입 요건을 충족하고 있다. 2018년 10명의 회원으로 시작해 현재 39명의 회원이 활동 중이며, 1만6238건의 칭찬 민원을 받았다.

가장 많은 칭찬 민원을 받은 승무원인 신풍승무사업소의 이상헌 대리의 경우 현재까지 총 1745건의 칭찬 민원을 받았다.

이번 간담회에서는 신정승무사업소 신현승 대리와 동작승무사업소 이지현 대리가 신규로 ‘센츄리 클럽’에 가입, 고객이 체감할 수 있는 감동 서비스를 실천한 대표 사례로 소개됐다.

총 194건의 칭찬 민원을 받은 신현승 대리는 열차 운행 중 고객의 안전과 편의를 세심하게 살피며, 다정하고 포근한 목소리로 높은 신뢰를 얻었다.

# 2410호 탑승객입니다. 사당-서초역 구간 지옥철을 희망 열차로 바꿔주신 기관사님께 감사드립니다. 비 오는 날씨에도 출근길에 오른 직장인들에게 시작이 반이고 대단하다고 위로해 주셨어요. 힘찬 한 주 보내라고 응원해 주셔서 진심으로 감사드립니다!! 기관사님 덕분에 아침 출근길이 즐겁습니다.

# 성수역에 종착한 2387호입니다. 안내 방송을 해주셨는데 안녕히 가시라는 말과 함께 두고 간 거 없는지 살피라는 등 조심히 또 섬세히 안내 멘트를 해주셨습니다. 덕분에 출근길 기분 좋게 할 수 있었다고 감사 문자 드립니다.

이는 신정승무사업소 신현승 대리 칭찬민원 사례다.

총 125건의 칭찬 민원을 받은 이지현 대리는 밝은 미소와 친절한 안내방송으로 승객에게 따뜻한 인상을 주어, ‘친절한 승무원’으로 불릴 만큼 많은 칭찬이 접수되었다.

#불암산행 4608열차, 기관사님 멘트가 너무 따듯하고 목소리가 좋아요

# 불암산행 4650호 안내방송 멘트가 너무 친절하고 내용이 좋습니다. 선바위역~남태령역 구간, 동작역~이촌역 구간을 이동하던 중 오늘 하루도 힘내고 여유를 가지라는 안내방송이 나왔는데, 너무 좋았습니다.

# 인천행 1606호 열차 승무 중인 여성 차장님 칭찬합니다. 신도림역 진입 중 환승 안내방송을 친절하고 상세히 하셨습니다.

이는 동작승무사업소 이지현 대리 칭찬민원 사례다.

이날 간담회에서는 안창규 승무본부장을 비롯한 승무본부 임직원들이 참석해 신규 가입자를 축하하고, 기존 회원들과 함께 우수사례와 방송 노하우를 공유하며 고객서비스를 지속적으로 확산하기 위한 방안을 논의했다.

안창규 서울교통공사 승무본부장은 “고객의 칭찬은 승무원들에게 단순한 격려를 넘어 서비스 수준을 한 단계 높이는 동기부여가 된다”며 “칭찬 센츄리 클럽 멤버뿐만 아니라 모든 승무원들은 자부심을 가지고 승객들의 안전한 지하철 이용과 고객서비스 향상을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.