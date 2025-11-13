[헤럴드경제=배문숙 기자] 한국전력은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 5조6519억원으로으로 작년 동기보다 66.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 13일 공시했다.

매출은 27조5724억원으로 작년 동기 대비 5.6% 증가했다. 순이익은 3조7900억원으로 101.6% 늘었다.

이는 연료가격 안정과 요금조정, 자구노력 등의 영향으로, 2023년 3분기를 기점으로 9개분기 연속 연결기준 영업이익 흑자 기록이다.

그러나 누적적자는 연결기준 23조1000억원, 별도기준 39조1000억원에 달한다. 전기판매량은 0.4% 늘고, 판매단가는 전년 동기 대비 5.5% 상승하여 전기판매수익이 3조 9037억원 증가했다.

사채발행배수 한도 및 요금조정의 기준이 되는 한전의 별도 재무현황은 지속된 영업실적 개선에도 2021~2023년 연료비 급등으로 인해 누적된 영업적자 47조8000억원 중 2025년 3분기 현재 39조1000원이 여전히 남아있다.

부채는 118조6000억원, 부채비율 490%, 차입금 잔액이 86조10000억원에 달해 하루 이자비용만 73억원을 부담하고 있다.

한전은 그간 개선된 영업실적을 차입금의 이자 지급과 원금 상환 및 필수 전력설비 투자 등에 사용, 앞으로도 투명하고 효율적인 집행을 지속할 계획이다.