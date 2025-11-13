울진군-코레일, ‘단풍과 수산물 축제’ 연계 상품 인기... ‘동해산타열차’도 출격 대기

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군이 한국철도공사(KORAIL) 강원본부와 손잡고 철도 관광객 유치에 본격적으로 나섰다.

11월을 맞아 ‘국악와인열차’, ‘동해 산타 열차’ 등 특별 관광열차를 연이어 운영하며 지역 경제 활성화에 대한 기대감을 높이고 있다.

특히 지난 6일, 울진역 개통 이래 처음으로 수도권에서 출발한 대형 관광 특별열차가 울진역을 종점으로 삼아 정차하는 이정표를 세웠다.

‘단풍과 수산물축제가 함께하는 울진여행’을 주제로 기획된 이 특별열차는 관광객 240명을 태우고 서울역을 오전 6시 30분에 출발, 대전과 대구를 거쳐 오후 1시에 울진역에 도착했다.

수도권 관광객들이 환승 없이 곧바로 울진에 닿을 수 있도록 구성된 이번 열차는 총 9량 규모로, 울진역에 정차하며 지역 주민과 관광객의 큰 관심을 끌었다.

관광객들은 6일 왕피천 케이블카와 성류굴을 관람하고 온천을 즐긴 데 이어, 7일에는 불영사를 방문한 후 죽변항 수산물 축제장을 찾아 만찬을 즐기고 싱싱한 수산물을 구입하는 일정으로 알찬 시간을 보냈다.

이어 오는 18일에는 ‘동해 산타 열차’가 가족 단위 관광객을 맞이할 예정이다.

동해안을 따라 달리는 이색 이벤트 열차인 ‘동해 산타 열차’는 열차 내 크리스마스 분위기 연출, 기념 포토존 등 가족 친화적인 즐길 거리를 제공한다.

관광객들은 울진의 가을 막바지 단풍과 함께 울진 바지게 시장, 후포 시장 등을 방문하며 지역 명소를 경험하게 된다.

손병복 울진군수는 “이번 특별열차 운행을 발판 삼아 앞으로 철도 기반의 관광상품을 지속해서 개발하고, 지역 축제와 연계한 관광객 유치에 더욱 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

철도여행 관련 자세한 사항은 코레일 강원본부를 통해 안내받을 수 있다.