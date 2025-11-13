MNO CIC, 고객 신뢰회복 최우선 과제 AI CIC, 유연하고 속도감 있는 사업 추진 임원 규모 ‘강소화’…책임 경영 리더십 초점

[헤럴드경제=권제인 기자] SK텔레콤이 ‘MNO(통신)’와 ‘AI(인공지능)’ 양대 CIC(사내회사) 체제를 중심으로 조직개편 및 임원 인사를 13일 단행했다.

정재헌 SKT 최고경영자(CEO)는 “CIC 체제는 MNO와 AI 각 사업 특성에 맞춘 최적화된 업무 방식과 의사결정 체계를 갖추기 위한 선택”이라며 “이를 바탕으로 MNO 사업의 고객 신뢰 회복과 AI 사업의 실질적 성과 창출을 이뤄내겠다” 밝혔다.

MNO CIC는 고객 신뢰 회복을 최우선 과제로 본원적 경쟁력 강화에 방점을 두고 관련 기능과 역량 통합에 나선다.

마케팅은 상품·서비스와 영업 중심으로 재편해 통신사업 경쟁력을 높이고, 엔터프라이즈(B2B) 사업은 기술 지원 조직을 전진 배치해 상품과 솔루션 경쟁력 강화를 모색한다.

네트워크는 인프라(Infra) 영역의 인공지능 전환·디지털 전환(AT·DT) 실행력을 제고하는 조직으로 구성한다. 또한, MNO의 AT·DT를 가속화해 기존 사업과 유기적인 연계성을 꾀하는 등 본원적 경쟁력 강화(O/I)에 박차를 가한다.

지난 9월 출범한 AI CIC는 공동 CIC장을 중심으로 실질적 사업 성과를 창출할 수 있도록 핵심 사업과 기술 중심의 역량 결집에 나선다. 특히 AI CIC 내 팀 단위 조직은 수시로 이합집산이 가능한 프로젝트 형태로 구성해 빠른 시장환경 변화에 민첩하게 대응할 수 있는 유연성을 갖출 계획이다.

사업 영역은 ▷에이닷 사업을 중심으로 한 ‘B2C AI’ ▷인더스트리얼 AI, 데이터플랫폼, AI 클라우드, 피지컬 AI 등의 사업을 추진하는 ‘B2B AI’ ▷메시징 사업과 인증 및 페이먼트 사업을 담당하는 ‘디지털플랫폼사업‘ ▷데이터센터 사업을 총괄하는 ‘AI DC’ 등으로 재편해 실질적인 AI 사업 성과 창출을 가속화한다.

기술 영역은 플랫폼과 서비스 등의 개발을 담당하는 플랫폼과 파운데이션 모델 등을 개발하는 AI 모델을 중심으로 개편해 AI 기술 경쟁력 확보와 실질적인 사업 지원에 나선다.

양대 CIC를 지원하는 스태프 조직은 현업을 밀착 지원하는 전문가 조직으로 개편된다. 통합보안센터는 조직과 인력을 지속 확충해 보안 역량 강화를 주도하고, CR(대외협력)과 PR 기능을 통합한 Comm센터를 신설한다. 이와 함께 주요 경영진의 의사결정 지원을 강화하기 위해 GC(General Counsel)센터를 신설하고, Corporate센터(CFO)는 기존 CFO 역할에 전략 기능을 통합한다.

SKT는 2026년 임원 인사 방향을 책임 경영을 위한 리더십 변화에 초점을 뒀다. 양대 CIC 체제에서 실질적인 사업 성과와 회사의 성장을 모색하기 위해 실행력과 전문성을 두루 갖춘 인재 발탁이라는 기준에 따라 임원을 선임했다는 설명이다.

특히 임원의 실질적 책임과 역할 강화를 위해 임원 규모를 강소화(强少化)하고, 향후 경영 환경 및 전략 방향에 따른 수시 인사를 통해 전사적인 조직 유연성도 높인다는 계획이다.

이번 조직 개편과 임원 인사를 통해 SKT는 통신 영역에서의 고객 신뢰 회복과 AI 사업의 실질적 성과 창출을 가속화할 계획이다.