기술·주민수용성·전력계통·산업생태계 4개 분야 상시 협력

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 여수시는 신월동 해상풍력사업 합동사무실에서 ‘해상풍력 단지개발 지원사업 합동사무실’ 개소식을 가졌다.

12일 개소식에는 정기명 시장을 비롯해 녹색에너지연구원, 용역사, 참여사, 해상풍력 이해관계자 등 30여 명이 참석해 합동사무실 개소를 축하했다.

이번 합동 사무실은 ▲기술 ▲주민수용성 ▲전력계통 ▲산업생태계 등 4개 분야의 용역 수행기관과 참여사, 어업인 등이 상시적으로 협력하고 소통할 수 있는 실무 거점 공간으로 마련됐다.

여수시는 지난해 8월 산업통상자원부 공모사업에 선정돼 총사업비 80억 원을 투입, 2026년까지 3GW 규모의 공공주도형 해상풍력 단지개발 지원사업을 추진 중이다.

시는 지난 9월 착수보고회를 통해 지역 주민, 어업인 등 다양한 이해관계자와 상생을 바탕으로 한 지속 가능한 해상풍력 추진 방안을 공유한 바 있다.

보고회에서는 4개 분야별 주요 과업으로 ▲(기술 통합) 예정지구 풍화 자원 조사 및 예비 지구 기본설계 ▲(주민 수용성) 수산업 공존 기반 입지 선호 조사와 이익공유 방안 ▲(전력 계통) 전력 계통 계획 수립과 이해관계자 분석 ▲(산업생태계) 항만 배후단지 기반 시설 조성 및 인력 양성 등이 제시됐다.

정기명 시장은 “내년 3월 시행되는 특별법에 따라 정부 주도의 계획 입지 해상풍력 예비 지구에 여수가 우선 선정될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.