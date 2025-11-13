프리미엄 금융서비스 도입 협약

[헤럴드경제=김벼리 기자] 신한은행은 호텔롯데와 시니어 레지던스(장년층 생활숙박시설) 연계 금융서비스 도입을 위한 업무협약을 맺었다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 호텔롯데가 운영하는 하이엔드(최고급) 시니어 레지던스인 VL 입주 고객이 안정적인 주거와 자산관리, 건강한 노후를 동시에 실현할 수 있도록 지원하는 ‘토탈 시니어 라이프케어 모델’을 구축하기 위해 마련했다.

신한은행은 이번 협약을 통해 VL 입주 고객에게 맞춤형 금융서비스를 제공하고 ▷세무&부동산 세미나 및 종합 자문 컨설팅 ▷브랜드 공동 마케팅 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

또한 양사는 금융과 하이엔드 주거를 결합한 새로운 시니어 라이프케어 생태계 조성에 협력하기로 했다. 앞으로 헬스케어(건강관리)·문화·여가 등 다양한 분야로 협력 범위를 확대할 예정이다.

신한은행 관계자는 “앞으로도 주거·헬스케어·금융을 결합한 서비스를 통해 고객의 삶의 질 향상과 시니어 금융 생태계 구축에 앞장서겠다”고 말했다.

호텔롯데 관계자는 “프리미엄 시니어 레지던스 시장의 선도자로서 VL을 활기찬 일상을 누릴 수 있는 곳으로 만들겠다”고 전했다.