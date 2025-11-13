[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 전립선비대증은 중년 이후 남성에게 흔히 나타나는 비뇨기 이상 증세로 꼽힌다. 젊은 시절에는 호두알 크기에 불과한 전립선이 나이가 들며 점점 커지고 요도를 압박해 소변 배출에 장애를 일으키는 것이 특징이다. 초기에는 대수롭지 않게 넘기기 쉽지만 방치할 경우 소변이 전혀 나오지 않는 상태인 요폐, 방광결석, 신장기능 저하 등 심각한 합병증으로 이어질 수 있어 주의해야 한다.

실제로 전립선비대증 환자는 배뇨장애로 인한 불편을 자주 겪는다. 소변 줄기가 가늘어지거나 중간에 끊기는 ‘세뇨’, ‘단절뇨’ 증상부터, 잔뇨감과 야간뇨로 인한 수면 장애까지 다양한 문제가 동반된다. 특히 수면 중 여러 번 소변을 보기 위해 깨어나야 하는 ‘야간뇨’는 중장년층 남성의 삶의 질을 크게 떨어뜨린다.

전립선비대증은 40대 이후부터 발생하기 시작해 60대 남성의 약 70%, 70대 이상 남성의 대부분에게서 나타난다. 남성호르몬의 변화, 유전적 요인, 식습관 등이 주요 원인이라고 알려진 가운데 서구화된 식생활과 비활동적인 생활습관이 증상을 악화시키는 것으로 알려져 있다.

전립선비대증의 치료는 증상의 정도에 따라 약물치료부터 수술적 치료까지 다양하다. 그러나 약물 복용으로도 증상이 호전되지 않거나 전립선이 매우 커져 방광 기능에 영향을 미치는 경우 근본적인 치료가 필요하다. 이때 주목받는 방법이 바로 ‘홀렙(HoLEP) 수술’이다.

홀렙 수술은 홀뮴 레이저를 이용해 전립선 비대 조직을 피막과 분리해 완전히 제거하는 시술이다. 기존의 레이저 수술이 조직을 태워 없애는 방식이었다면 홀렙은 비대한 조직을 통째로 분리하여 제거하기 때문에 재발 위험이 현저히 낮다. 또한 개복수술에 준하는 효과를 내면서도 내시경으로 시행되기 때문에 출혈이 적고 회복이 빠르다는 장점을 지녔다.

홀렙 수술 시 박리 부위 표면에만 레이저가 침투해 심부 조직의 열 손상을 최소화하며 정상 조직의 손상이 거의 없다. 절제와 지혈을 동시에 진행하기 때문에 수술 후 출혈이나 통증이 적고 요실금 발생률도 1% 미만에 불과하다. 비대 조직을 완전히 제거하기 때문에 재발률 또한 낮아 한 번의 수술로 완치에 가까운 결과를 기대할 수 있다.

홀렙 수술의 가장 큰 장점은 전립선 크기에 관계없이 적용할 수 있다는 점이다. 100g을 훌쩍 넘는 초대형 전립선이라도 개복 없이 내시경으로 안전하게 제거할 수 있다. 예컨대 200g 이상 거대한 전립선을 가진 환자도 기존에는 개복수술이 불가피했으나 홀렙 수술을 통해 방광 손상 없이 완전 제거가 가능하다. 수술 후 요속이 크게 향상되고 잔뇨량이 줄어들어 배뇨 불편이 사라진 사례가 다수 보고되고 있다.

다만 전립선비대증은 시간이 지날수록 증상이 악화되는 진행성 질환이기 때문에 조기 진단과 정확한 검사, 전문의의 진단을 통한 맞춤 치료가 중요하다. 소변 줄기가 약해지거나 잔뇨감, 야간뇨 등이 지속된다면 노화로 넘기지 말고 병원을 찾아야 한다. 전립선 초음파, PSA(전립선특이항원) 검사 등을 통해 상태를 정확히 파악하고 필요 시 홀렙 수술 등 근본적 치료를 통해 삶의 질을 회복할 수 있다.

더서울비뇨의학과 추민수 원장은 “의학기술의 발전으로 전립선비대증은 충분히 치료 가능한 질환이 되었는데 그중에서도 홀렙 수술은 출혈과 통증, 재발 위험을 획기적으로 낮춘 혁신적 치료법으로 자리잡았다”며 “무엇보다 거대한 전립선 환자에게도 안전하고 효과적으로 적용할 수 있어 더 이상 개복수술에 대한 두려움 없이 배뇨 불편을 해소하고 건강한 일상을 되찾을 수 있다”고 전했다.