김창원 수능출제위원장 브리핑 고교교육 내용만으로도 변별력 확보 ‘사탐런’ 반영, 선택과목 유불리 최소화 EBS 연계율 50% …지난해 수준 유지

김창원 대학수학능력시험 출제위원장(경인교대 국어교육과 교수)은 2026학년도 수능 출제 방향과 관련해 “공교육 과정에서 다루는 내용만으로도 변별력을 확보할 수 있도록 적정 난이도의 문항을 고르게 출제했다”고 밝혔다.

수능이 치러진 13일 오전 정부세종청사에서 열린 ‘2026 수능 출제방향 브리핑’에서 김 위원장은 “학교에서 얼마나 충실히 학습했는지 평가하기 위해 고등학교 교육과정의 내용과 수준에 맞춰 출제하고자 했다”고 말했다.

김 위원장은 사교육에서 익힌 킬러문항은 배제했다고 강조하며 “교육과정에서 핵심적이고 기본적인 내용을 중심으로 출제함으로써 고등학교 교육의 정상화에 도움이 되도록 했다”며 “타당도 높은 문항 출제를 위해 교육과정에서 핵심적이고 기본적인 내용은 이미 출제되었던 내용일지라도 문항의 형태·발상·접근 방식 등을 변화시켜 출제했다”고 설명했다.

아울러 “대학 교육에 필요한 기본 개념에 대한 이해와 적용 능력, 주어진 상황을 통해 문제를 해결하고 추리하며 분석하고 탐구하는 사고 능력을 측정할 수 있도록 출제했다”고도 언급했다.

그는 자연계 학생이 인문계 탐구 영역인 사회탐구 영역을 선택하는 ‘사탐런 현상’을 고려했냐는 질문에 “기본적으로 자신에게 유리한 과목을 선택하려는 본능이 학생들에게 있는데 선택과목의 유불리 문제가 영역 간의 유불리까지 영향을 미친 현상”이라며 “학생들이 최선을 다해 공부했다면 어떤 과목을 선택했더라도 원하는 결과를 얻어낼 수 있지 않을까라고 생각한다”고 답했다.

지난해 수능은 탐구영역이 다른 영역에 비해 비교적 까다롭게 출제되어 당락을 가르는 요소로 작용했다는 평가가 있었다. 올해 역시 사탐런 현상이 눈에 띄게 두드러진 상황이기에 입시업계에서는 탐구 영역이 올 수능 최대 변수가 될 것이라 전망했다.

수능 출제기관인 한국교육과정평가원의 올해 수능 응시원서 집계 결과에 따르면 사회·과학탐구 영역 지원자 가운데 사탐 영역만 선택한 지원자는 32만4405명(61.0%)으로 과학탐구만 선택한 지원자(12만692명·22.7%)에 비해 2배 이상 많았다.

EBS 교육방송 연계율은 올해 역시 50% 수준을 유지했다. 김 위원장은 EBS 연계와 관련해서는 “올해 고3을 대상으로 발간된 교재 가운데 평가원이 감수한 교재와 이를 이용해 강의한 내용을 연계 대상으로 삼았다”고 강조했다.

연계 방식은 과목별 특성에 따라 개념·원리·지문·자료·핵심 제재나 논지 등을 활용하는 방법·문항을 변형 또는 재구성하는 방법 등이 사용됐다. 영역별 연계율은 ▷국어 53.3% ▷수학 50.0% ▷영어 55.6% 등이다.

김 위원장은 ‘영어 영역 난이도’와 관련한 질문에 “영어 1등급 비율에 관심이 많은데 저희는 1등급 비율에 관심 없고 가장 정확한 학생들의 영어능력을 채점하는데 초점을 뒀다”고 답했다.

앞서 지난 6월 수능 모의평가의 경우 영어가 지나치게 쉽게 출제돼 90점 이상을 맞아 1등급을 받은 수험생 비율이 19.1%에 달했다. 이후 지난 9월 모의평가때에는 4.5%까지 떨어져 ‘고무줄 난이도’라는 지적을 받은 바 있다.

이번 수능은 이날 오전 8시40분부터 전국 1310개 시험장에서 일제히 시작됐다. 지원 수험생은 ‘황금돼지띠 해’에 출생아 수가 많아진 영향으로 7년 만에 최고치인 55만4174명을 기록했다. 이 중 재학생은 37만1897명이며 졸업생 등 기타 수험생은 18만2277명이다. 1교시 국어 영역은 오전 10시까지 진행되며 이어 2교시 수학영역은 오전 10시 30분부터 낮 12시 10분까지, 3교시 영어 영역은 오후 1시 10분부터 2시 20분까지 각각 진행됐다.

이어 한국사와 탐구 영역이 오후 4시 37분까지, 제2외국어·한문영역은 오후 5시 45분까지 각각 실시됐다. 문제 및 정답 이의 신청은 오는 17일 오후 6시까지 가능하다. 올해 수능 성적은 다음달 5일 통보된다. 김용재 기자