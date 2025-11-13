[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 금천구(구청장 유성훈·사진)가 운영하는 청소년상담복지센터가 한국청소년상담복지개발원 이사장 표창(동반협력상)을 수상했다고 13일 밝혔다.

이번 수상은 성평등가족부 산하 한국청소년상담복지개발원이 전국 청소년상담복지센터를 대상으로 실시한 2024년도 종합평가 결과를 바탕으로 진행됐다. ‘2024년 종합평가 우수센터 1대1 맞춤형 코칭 프로그램’ 멘토센터로서 상담복지 운영 노하우와 사례를 전수하며 지역 간 역량 균형을 도모한 점에 대해 평가했다.

이에 구는 금천구청소년상담복지센터가 위기 청소년 발굴·지원 시스템 구축, 상담사 전문성 강화, 민·관 협력 네트워크 운영 등에서 모범사례를 공유하며 높은 평가를 받았다고 설명했다.

그 결과 타 지역 센터의 역량 강화를 돕고, 전국적인 청소년 상담복지 서비스 품질 향상에 기여했다는 점이 이번 수상의 주된 공로라고 덧붙였다.

유성훈 금천구청장은 “이번 표창은 금천구청소년상담복지센터가 축적한 현장 경험과 전문성을 바탕으로 다른 지역과의 상생 발전을 이끈 결과”라며, “앞으로도 지역사회와 함께 위기 청소년의 건강한 성장을 위한 지원체계를 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.