순찰차 수송·수험표 전달 등 수험생 편의 제공

시험장 주변 소음 차단·시험 종료 후 안전 활동

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 중구 이화여자외국어고등학교 정문에서 한 수험생이 다급히 고사장에 들어서고 있다. 2026학년도 대학수학능력시험(수능)은 이날 오전 8시 40분 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 일제히 시작됐다. 이번 수능은 전년보다 3만 1000여 명 늘어난 총 55만 4000여 명이 지원했으며, 출산율이 높았던 2007년생 수험생들이 대거 늘어 총응시자 수는 2019학년도(59만 4924명) 이후 7년 만에 가장 많은 것으로 나타났다. 임세준 기자
2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 오전 서울 중구 이화여자외국어고등학교 정문에서 한 수험생이 다급히 고사장에 들어서고 있다. 2026학년도 대학수학능력시험(수능)은 이날 오전 8시 40분 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 일제히 시작됐다. 이번 수능은 전년보다 3만 1000여 명 늘어난 총 55만 4000여 명이 지원했으며, 출산율이 높았던 2007년생 수험생들이 대거 늘어 총응시자 수는 2019학년도(59만 4924명) 이후 7년 만에 가장 많은 것으로 나타났다. 임세준 기자

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 13일 아침 전국에 있는 수험생들의 시험 응시를 돕기 위해 총 234건의 지원 활동을 펼쳤다.

경찰청에 따르면 이날 오전까지 전국에서 ▷순찰차 수송 134건 ▷에스코트 36건 ▷수험표 전달 16건 ▷기타(주정차 차량 이동 등) 48건 등 수험생을 위한 편의 제공이 이뤄졌다.

시험장 입실을 앞두고 전국에선 경찰의 도움이 필요한 상황이 속속 발생했다. 경기 서해안고속도로 팔탄JC(분기점) 서울 방향 부근에서는 오전 5시43분께 교통사고가 발생해 전 차로가 통제됐다. 해당 사고로 차량이 정체되자 경기남부경찰청 고속도로순찰대는 수험생을 순찰차에 태워 서울 중구에 있는 이화여자고등학교 시험장까지 약 50㎞를 수송했다.

대전에서도 오전 7시57분께 한 수험생이 지갑을 놓고 급히 시험장까지 뛰어가던 중 경찰의 도움을 받았다. 대전경찰청 중부경찰서는 해당 수험생을 순찰차에 태워 호수돈여고까지 약 2㎞가량 수송해 시험시간에 맞춰 도착하도록 지원했다고 한다.

경찰청은 이날 시험이 종료될 때까지 시험장 주변의 소음 유발 요인을 신속히 조치하고, 시험 종료 이후에는 미성년자 음주 및 무면허 운전 예방을 위한 안전 활동도 강화할 방침이라고 밝혔다.


yklee@heraldcorp.com