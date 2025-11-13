순찰차 수송·수험표 전달 등 수험생 편의 제공 시험장 주변 소음 차단·시험 종료 후 안전 활동

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 2026학년도 대학수학능력시험이 치러지는 13일 아침 전국에 있는 수험생들의 시험 응시를 돕기 위해 총 234건의 지원 활동을 펼쳤다.

경찰청에 따르면 이날 오전까지 전국에서 ▷순찰차 수송 134건 ▷에스코트 36건 ▷수험표 전달 16건 ▷기타(주정차 차량 이동 등) 48건 등 수험생을 위한 편의 제공이 이뤄졌다.

시험장 입실을 앞두고 전국에선 경찰의 도움이 필요한 상황이 속속 발생했다. 경기 서해안고속도로 팔탄JC(분기점) 서울 방향 부근에서는 오전 5시43분께 교통사고가 발생해 전 차로가 통제됐다. 해당 사고로 차량이 정체되자 경기남부경찰청 고속도로순찰대는 수험생을 순찰차에 태워 서울 중구에 있는 이화여자고등학교 시험장까지 약 50㎞를 수송했다.

대전에서도 오전 7시57분께 한 수험생이 지갑을 놓고 급히 시험장까지 뛰어가던 중 경찰의 도움을 받았다. 대전경찰청 중부경찰서는 해당 수험생을 순찰차에 태워 호수돈여고까지 약 2㎞가량 수송해 시험시간에 맞춰 도착하도록 지원했다고 한다.

경찰청은 이날 시험이 종료될 때까지 시험장 주변의 소음 유발 요인을 신속히 조치하고, 시험 종료 이후에는 미성년자 음주 및 무면허 운전 예방을 위한 안전 활동도 강화할 방침이라고 밝혔다.