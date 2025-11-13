30일까지 수능 이벤트

[헤럴드경제=강승연 기자] 아웃백 스테이크하우스는 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 치른 수험생을 위해 ‘오지 치즈 후라이즈’ 무료 제공 이벤트를 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 30일까지 전국 아웃백 매장에 방문해 2026학년도 수능 수험표를 제시하면, 테이블 당 ‘오지 치즈 후라이즈’ 1개를 무료로 증정한다. 포장 주문 시에도 이벤트 혜택을 받을 수 있다. 쿠폰 주문 금액 제외 7만원 이상 주문 시 이번 프로모션 혜택을 받을 수 있으며, 제휴 할인 1종도 중복 적용 가능하다.

아웃백의 대표 사이드 메뉴인 오지 치즈 후라이즈는 바삭하게 튀겨낸 감자튀김 위에 녹인 치즈와 베이컨을 얹어 제공되는 아웃백의 베스트셀러 메뉴다.

아웃백은 연말 시즌을 맞아 프리미엄 스테이크인 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’과 ‘블랙라벨 루비 랍스터 에디션’ 등 신메뉴도 선보였다.

여의구 아웃백 사업본부 이사는 “고된 수험생활을 마친 수험생들을 격려하고 앞날을 응원하고자 이번 이벤트를 마련했다”고 말했다.