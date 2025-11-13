[헤럴드경제=조범자 기자] 한국 축구 대표팀의 ‘캡틴’ 손흥민(LAFC)이 2026학년도 대학수학능력시험(수능)을 치르는 수험생들을 응원했다.

손흥민은 수능일인 13일 자신의 인스타그램 스토리에 “드디어 긴 여정의 마지막을 장식할 하루가 밝았다. 지난 12년 동안, 그리고 그중에서도 가장 치열했던 시간 동안 여러분의 모든 노력과 땀방울이 진심으로 존경스럽다”고 응원 메시지를 올렸다.

이어 “여러분은 이미 스스로 힘으로 여기까지 온, 가장 대단하고 자랑스러운 사람”이라면서 “오늘은 결과에 대한 부담 대신 오직 자신에 대한 믿음만 가지고 가 보는 건 어떨까요?”라며 격려했다.

그러면서 “가장 중요한 것은 평소처럼 침착하게 여러분의 실력을 후회 없이 펼쳐 보이는 것”이라며 “춥지 않게 따뜻하게 입고, 좋은 컨디션으로 특별한 하루가 되길 응원한다. 모두 수능 대박!”이라고 덧붙였다.

손흥민은 오는 14일 대전월드컵경기장에서 열리는 볼리비아와 평가전에 출전한다.